選賢與能 從4面向判斷候選人

十一月廿八日地方選舉將至，縣市長與議員候選人忙著拜票，街頭看板、造勢活動與政治攻防日益熱絡，政黨也積極動員。選舉的熱鬧能否換來政治清明？選民要選的，究竟是最會造勢、最會攻擊對手的人，還是有操守、有能力、有遠見，願意接受監督的公僕？這不只是一次地方選舉的問題，也是台灣民主能否走得穩、走得遠的考驗。

政黨透過選舉爭取執政、實現政治理念，本是民主常態。但勝選只是取得依法治理的權限，並非取得任意分配國家資源的特權。敗選的政黨同樣沒有卸下公共責任，仍應透過民意代表監督施政。民主需要負責的政府，也需要稱職的反對黨，不能只剩爭權，沒有責任。

選舉不應是不擇手段的競賽。政策辯論、政績檢驗與有證據的質疑，有助選民判斷；造謠抹黑、賄選、利益交換與煽動仇恨，則會侵蝕民主根基。若選前靠欺騙取得信任，選後又以勝選掩飾失政，人民豈不成為政治算計的工具？

公平投票只是民主的起點，公平選舉也不能只靠候選人自律。憲法與選舉法律建立競爭規則，選務機關及監察單位應依法公正執行職務，涉嫌犯罪則由檢調依法偵辦、法院依法審判。行政資源不能成為助選私器，公務機關不能因政治壓力而偏離職責，執法也不能因政黨不同而有不同尺度。制度能否公平運作，決定選舉結果能否取得人民信任。

「黨」字，上「尚」下「黑」；拆字為戒，正可提醒政黨，不能為了黨的利益，連黑白是非都不分。自己人犯錯就包庇，對手提出好政策也反對，久而久之，政治只剩敵我，社會失去公理。政黨可以有立場，卻不能沒有是非；選民可以有支持對象，卻不能放棄獨立判斷。要深知：「有怎樣的選民，就有怎樣的政府。」

筆者呼籲選民「選賢與能」，至少應從四個面向判斷候選人：

首先，看人格操守。是否誠信負責、言行一致？面對質疑，是清楚說明？若連基本誠信都守不住，如何讓人民放心交付權力？其次，看專業能力。是否了解職務、能解決問題？

再者，看施政遠見，是否回應地方需要與國家長遠發展？承諾建設、增加福利，錢從哪裡來？濫開選舉支票，卻不交代財源與代價，就是把今天的選票建立在明天的負擔上。最後，看制度觀念。是否尊重法律、議會監督及不同意見？不能選前高喊民主，選後嫌監督礙事；更不能把政府當作政黨私產，把納稅人的錢當作酬庸籌碼。

人民的一票，是授權，也是託付。選前稱公僕，選後就應守住公僕本分；選前要求信任，選後就應接受監督。選對人、做對事，更要以法律制度約束權力。讓政黨競爭回到公共利益，民主才不會只在投票日熱鬧，卻在日常治理中失色。