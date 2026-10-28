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選賢與能 從4面向判斷候選人

聯合報／ 陳貴端／逢甲大學客座教授、前台灣省選委會委員（台中市）
桃園市桃園區議員候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋身穿一襲紅色敦煌古裝現身。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區議員候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋身穿一襲紅色敦煌古裝現身。記者陳俊智／攝影

十一月廿八日地方選舉將至，縣市長與議員候選人忙著拜票，街頭看板、造勢活動與政治攻防日益熱絡，政黨也積極動員。選舉的熱鬧能否換來政治清明？選民要選的，究竟是最會造勢、最會攻擊對手的人，還是有操守、有能力、有遠見，願意接受監督的公僕？這不只是一次地方選舉的問題，也是台灣民主能否走得穩、走得遠的考驗。

政黨透過選舉爭取執政、實現政治理念，本是民主常態。但勝選只是取得依法治理的權限，並非取得任意分配國家資源的特權。敗選的政黨同樣沒有卸下公共責任，仍應透過民意代表監督施政。民主需要負責的政府，也需要稱職的反對黨，不能只剩爭權，沒有責任。

選舉不應是不擇手段的競賽。政策辯論、政績檢驗與有證據的質疑，有助選民判斷；造謠抹黑、賄選、利益交換與煽動仇恨，則會侵蝕民主根基。若選前靠欺騙取得信任，選後又以勝選掩飾失政，人民豈不成為政治算計的工具？

公平投票只是民主的起點，公平選舉也不能只靠候選人自律。憲法與選舉法律建立競爭規則，選務機關及監察單位應依法公正執行職務，涉嫌犯罪則由檢調依法偵辦、法院依法審判。行政資源不能成為助選私器，公務機關不能因政治壓力而偏離職責，執法也不能因政黨不同而有不同尺度。制度能否公平運作，決定選舉結果能否取得人民信任。

「黨」字，上「尚」下「黑」；拆字為戒，正可提醒政黨，不能為了黨的利益，連黑白是非都不分。自己人犯錯就包庇，對手提出好政策也反對，久而久之，政治只剩敵我，社會失去公理。政黨可以有立場，卻不能沒有是非；選民可以有支持對象，卻不能放棄獨立判斷。要深知：「有怎樣的選民，就有怎樣的政府。」

筆者呼籲選民「選賢與能」，至少應從四個面向判斷候選人：

首先，看人格操守。是否誠信負責、言行一致？面對質疑，是清楚說明？若連基本誠信都守不住，如何讓人民放心交付權力？其次，看專業能力。是否了解職務、能解決問題？

再者，看施政遠見，是否回應地方需要與國家長遠發展？承諾建設、增加福利，錢從哪裡來？濫開選舉支票，卻不交代財源與代價，就是把今天的選票建立在明天的負擔上。最後，看制度觀念。是否尊重法律、議會監督及不同意見？不能選前高喊民主，選後嫌監督礙事；更不能把政府當作政黨私產，把納稅人的錢當作酬庸籌碼。

人民的一票，是授權，也是託付。選前稱公僕，選後就應守住公僕本分；選前要求信任，選後就應接受監督。選對人、做對事，更要以法律制度約束權力。讓政黨競爭回到公共利益，民主才不會只在投票日熱鬧，卻在日常治理中失色。

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