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「精準介選」無實證 才是認知作戰

聯合報／ 陳國祥／資深媒體人（台北市）

知名主持人蔡康永近日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭到大陸網友出征，他於廿五日在微博、小紅書稱「從來沒有支持過台獨」，並於廿六日全程出席蔣萬安的競選總部成立大會。他發文的時間點引發沈伯洋非議，直言「蔡康永發文時間應是被決定的」，可以看到這就是中國大陸在介入台灣人民自主決定的痕跡。他痛批中國用這樣方式來干預「台灣人民自主權」，令人痛心。

沈伯洋參選以來把自己包裝成一個與過去言行截然不同的人，但「認知作戰」專家的本色不改。他在沒有任何事證的情況下指摘蔡康永貼文時間是中共指使的，以此為中共「介選」的證據。他並強調，如果因陸方威脅屈服，那就表示今天要選誰是大陸在決定。

民進黨這次選舉不但狠批中國介選，還更進一步炮製了「精準介選」一詞。然而，中共是否試圖影響台灣選舉，以及這些影響是否具有針對特定候選人、選民或議題的精準操作，民進黨及沈伯洋都毫無交代。

如果此說成立，必須拿出已確認的事實：有文件、金流、通訊紀錄、平台資料或司法調查等可以佐證的具體行為。其次，要有可觀察的協同行為、資訊操作模式或情資，還要有幕後指揮者、目的或完整鏈條。

「精準介選」的精準定義應是：針對特定候選人、政黨或議題，散布假民調、剪輯過的影片、假新聞或不實指控，試圖改變選民對候選人的印象；同時要針對特定地區、社群或關心某項議題的選民，傳播不同版本的訊息。

例如對不同群體強調戰爭風險、經濟利益被剝奪或對政府施政的種種不滿。

更精準的介入，還必須要有事證可以證明中共透過資金、組織、人脈或宣傳管道，協助特定候選人、政治團體或有利於自身立場的聲音。最關鍵的「精準」，是有沒有證據顯示操作方根據選民、候選人或議題的特徵，刻意設計、投放或調整訊息，而不只是有人發布了對某政黨不利的言論。

國安局長蔡明彥在立法院指出，國安單位正在調查多種疑似介選手法，包括：對特定候選人或政治團體提供非法資金、向特定人士提供低價赴中旅遊，涉嫌以利益影響投票、動員航空公司向在中國的特定台灣民眾提供優惠機票並誘導他們返台投票給中方支持的候選人、散布不實或具爭議性的訊息、經營地下賭盤，以及針對特定目標竊取選舉情報。

這些假設都有待查證，但國安局長卻繪聲繪影，說得好像真有其事、已在進行中。他的目的無非是在渲染「精準介選」的行為，讓民眾信以為真，進而棄絕非執政黨候選人。

中國大陸多數官民基於反「台獨」立場，確實傾向非執政黨候選人，但對於被控「精準介選」為其助力，避之唯恐不及，否則必將招來無窮後患。對於中共介選，政府權責單位當然要防範、要查究，但不能憑空捏造，藉以為綠營候選人輔選。

如果不能拿出證據是什麼，是司法文件、金流、平台資料，還是政治人物的說法？誰證實的？是檢調已查明、國安機關研判，還是媒體或政黨自行推論？證據能證明到哪裡？是證明內容不實、證明有人協調傳播，還是已證明中國官方指揮並造成選舉影響？否則就是在選舉中濫施「認知作戰」。

介選 台獨 沈伯洋

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「精準介選」無實證 才是認知作戰

知名主持人蔡康永近日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭到大陸網友出征，他於廿五日在微博、小紅書稱「從來沒有支持過台獨」，並於廿六日全程出席蔣萬安的競選總部成立大會。他發文的時間點引發沈伯洋非議，直言「蔡康永發文時間應是被決定的」，可以看到這就是中國大陸在介入台灣人民自主決定的痕跡。他痛批中國用這樣方式來干預「台灣人民自主權」，令人痛心。

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