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人造洋流正在淹沒第四權

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）

近期台灣媒體各平台上，與沈伯洋相關的報導密度，呈現驚人的異常狀態。粗略統計，一家媒體單日與其相關的新聞至少卅篇；若將抹黑或醜化對手時順帶提及的報導也計入，則超過六十篇，等於平均每小時一篇以上，且議題高度重複。這樣的產量，已經不是新聞報導，而是資訊灌水。

所謂「洋流」，並非一人所能引發，亦非自然形成，而是「媒體資源集中投入」的產物。傳播研究的「議程設定」理論指出，媒體未必決定閱聽人如何思考，但高度影響閱聽人思考什麼。

當單一人物持續占據議程，公共討論的空間即被排擠，其他真正需要關注的公共議題反而難以進入視野。

台灣媒體是否仍符合新聞專業的定義，抑或已側翼化、網軍化，雖有待公共討論加以界定，但民進黨執政後，以標案補助大量挹注親綠媒體，卻是不爭的事實。

立法院長韓國瑜廿六日在蔣萬安競選總部成立大會上稱，全台百分之九十五的媒體與網路都在集中火力攻擊蔣萬安；無論數字是否精確，其指向的媒體「火力集中」現象，正與前述「議程壟斷」的觀察相互呼應，直指台灣目前媒體的最大亂象。

台灣民主化以來的政治選舉，表面上是候選人與候選人之間的優劣競爭，實質上卻早已轉化為媒體影響力的競爭。而影響力的背後是資源與金流，金流的背後則是政黨與政客。執政黨掌握的是公共資源，在野黨則只能仰賴民間匯聚的力量。

因此，政黨一旦輪替，掌握國家資源者更替，既得利益結構亦隨之重組。此一結構並非單一政黨所獨有，而是制度性現象。當第四權的監督功能在此過程中不斷被反轉，一旦「監督者」反遭「被監督者」收編，所有的制衡機制將從內部被掏空。

然而，結構分析之外，更關鍵的變項在於閱聽人。當媒體以重複報導、相似議題，乃至將同一事件拆解為不同形式的發文持續灌注，閱聽人接觸多元資訊的機會即被實質剝奪，面對第四權時被平等對待的權利亦隨之受損。閱聽人在形式上雖保有選擇權，實質上卻被高密度、帶有政黨私人目的的資訊包圍，既難以繞開，亦難以拒絕；若選擇完全退出，則又將與社會政治脫節，判斷真假的能力亦隨之弱化，形成惡性循環。

而當閱聽人將人為操作與資源濫用，視為理所當然，操作者便獲得常態化的正當性，一旦人民把人為操作與資源濫用當成理所當然，接受、習慣、包容了這些做法，操作者自然肆無忌憚，把媒體當成政黨與私人的武器，媒體淪為「黨的傳聲筒與助選器」的風險，亦隨之升高。

由此觀之，沈伯洋在這次選戰中所採取的新型空戰，本質上是以大規模的資訊量渲染議程、形成「人設改變」的認知作戰，進而顛覆以政見與組織動員為核心的傳統選戰。洋流的生成機制是清楚的：利用資源投入換取曝光，曝光累積為影響力，影響力再轉化為形塑社會認知的力量。

民主品質最終取決於公民能否維持批判性的「關注力」與「洞察力」。戳破人造洋流，需要制度與公民兩個層面並進，前者包含了「媒體自律」與資訊來源的「透明化」，後者則須依賴閱聽人拒絕「被灌水」、「被洗腦」的自覺。

若多數公民喪失此種關注力與洞察力，民主程序將僅剩形式，選舉亦將淪為操作技術與包裝表演的競賽。民主不是仙丹，清醒不是天賦，而是需要「制度支持」與「公民實踐」的雙管齊下。

沈伯洋 報導 媒體

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