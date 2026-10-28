讀家觀點／別讓在大陸出生的台灣人失去參政希望

今年九合一選舉，台北市議員參選人游智彬、花蓮縣富里鄉學田村長參選人賴汶佑，因戶籍資格認定問題遭取消參選資格，聲請暫時權利保護也遭法院駁回。兩人長年在台灣設籍、生活，卻面臨即使日後勝訴，也無法重新參加選舉的困境。

筆者呼籲法院參照周駿宥案保障參選權的理由，依法讓游、賴兩人暫時恢復參選資格；中選會也應研議抽籤後追加候選人號次的合法機制，讓司法救濟真正發揮作用。不要讓在中國大陸出生的台灣人民，因得不到及時有效的司法保障，而對台灣參政權失去希望。

剛出爐的周駿宥案提供了值得參照的司法理由。台北高等行政法院認為，其參選資格仍有法律解釋空間，若不准暫時參選，即使日後勝訴，也無法重新參加已結束的選舉，將造成難以回復的損害；反之，若暫時准許參選，日後認定資格不符，仍有相關法律機制可以處理。因此，法院裁定暫時保全其參選機會。

這項裁定的重要意義，在於區分「暫時保護參選機會」與「終局確認參選資格」。法律爭議尚未確定時，法院可以依法先保全權利，避免人民在等待判決期間，失去無法回復的參選機會。

游智彬、賴汶佑兩案正面臨相同的時間困境，而且各有尚待司法釐清的法律爭點。游智彬主張已在台灣設籍卅一年，過去也曾登記參選，如今卻因主管機關將十年設籍期間從繳附喪失大陸戶籍證明之日起算，而遭取消資格。補發畢業證書，不代表取得證書當年才畢業；繳附證明的日期能否取代實際設籍日期，應由法院依法審查。

賴汶佑則主張出生六個月後便在台灣設籍，從未在中國大陸設籍，卻因無法提出喪失大陸戶籍證明，遭撤銷原已核准的候選人登記。對於主張從未具有大陸戶籍的人，要求提出喪失該戶籍的證明，其法律依據與證明可能性同樣值得審查。

兩案的實體法律爭點雖然不同，暫時權利保護所要防止的損害卻相同：選舉一旦結束，參選機會便無法重新取得。當然，暫時權利保護並非只要聲請就應准許，法院仍須審查法律要件及相關利益。但周案已說明，參選權的不可回復性具有重要分量。對游、賴兩案，也應依相同原則審慎衡量，而非讓選舉時程先行決定人民權利的結局。

即使法院准許暫時恢復資格，仍需選務機關配合，裁定才能真正落實。如今候選人號次已完成抽籤，中選會應研議保留既有候選人號次，透過公開程序將恢復資格者追加編列末位號次的合法方案；若現行法規不足，也應研議修法，建立日後可適用的制度。

兩岸關係特殊，政府依法設定參選資格，自有制度目的；但行政機關的資格認定仍須接受司法審查，人民也應有機會在選舉結束前獲得有效救濟。法律上的資格爭議，不應在法院尚未作成終局判斷前，就因選舉時程而失去救濟意義。

台灣民主制度應讓人民相信，參選資格受到爭議，不代表參選機會必須立即消失；暫時准許參選，也不等於預先宣告本案勝訴。不要讓在大陸出生的人覺得，無論在台灣生活多少年，只因出生地不同，就難以取得及時有效的司法保障；更不要讓他們因此對台灣參政權失去希望。