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蔣萬安須撬開沉默螺旋

聯合報／ 吳崇涵／政大外交系教授（台北市）
年底選戰倒數，台北市長選戰持續升溫。蔣萬安（左）沈伯洋（右）。聯合報系資料照
年底選戰倒數，台北市長選戰持續升溫。蔣萬安（左）沈伯洋（右）。聯合報系資料照

蔣萬安競選總部日前成立，在現場數萬支持者見證下，蔣萬安表示，面對對手陣營大規模的造勢與民調攻防，他了解支持者的焦慮，並表示「不好意思，讓大家擔心了」。他更自嘲，有時候自己可能有點「太老實、太無聊」，但他不喜歡詭辯，也不擅長做表面功夫或進行表演性政治。最重要的是，他強調自己不會為了選舉重新創造一個特殊的人設。蔣萬安就是蔣萬安，四年來都沒有改變。不過，在選舉僅剩一個月、選情仍十分膠著之際，蔣萬安仍須盡全力撬開支持者的沉默螺旋。

民主國家政治人物面對群眾時，隨著時代的變遷與媒體的快速發展，會展現出不同的形象。如美國小羅斯福總統，面對經濟大蕭條，展現擊敗逆境的強大自信。透過溫柔且堅定的語調，傳遞「政府與人民同在」的同理心，刻意淡化雙腿癱瘓的形象，展現精力充沛、樂觀奮鬥的生命力。艾森豪運用「我喜歡艾克」（I Like Ike）口號，營造親民、慈祥、像父親般可靠的形象，並強調二戰盟軍總司令的資歷，給予選民在冷戰陰影下的安全感。雷根則展現好萊塢影星的魅力，將複雜的政策轉化為常人能懂的故事，常用自嘲與幽默化解攻擊，營造真誠、自信、不詭辯的形象。

此次台北市長選舉產生了一個特殊現象。民進黨挾執政全國的資源與人力，將原本民調落後、過去主張涉及毒品除罪化、廢除死刑等左派進步議題的沈伯洋，重新改變人設，成為不支持大麻合法化，也沒有推動毒品除罪化。沈伯洋過去對陸配的尖銳言論，認為「中配是第五縱隊高風險群」，大量使用「敵國配偶」「第五縱隊」等仇恨言論，製造台灣人民「敵我對立」情緒，更主張台灣宮廟多被對岸利用，成為「統戰機構」。然而，這些仇恨言論在此次台北市長選舉中銷聲匿跡，取而代之的是「暖男」、「暖流」或「顧家好男人」。

側翼與義勇軍更繼續以洗版或叫囂的方式，回應當前有關沈伯洋是「法西斯」與「認知作戰」先驅的批評。這一切的現象，充分展現民進黨現在傾全黨之力，運用麥卡錫主義的方式，輔以改變沈伯洋的人設，試圖搶取當年投票給黃珊珊的中間選民。但台北市選民對候選人並非一味地相信其人設。特別是當一個曾經在議事殿堂咆哮、口出穢言，並以勇武為形象的人，在多媒體發達的時代，是無法抹滅過去的言行舉止。

民主政治最重要的是善良的治理。如何維持一致的言行，而非運用選舉語言譁眾取寵與博取選票，是台灣民主發展必須面對的課題。教育人民如何分辨是非，必須由候選人與政黨做起。以筆者認識的蔣萬安，他一路走來都始終如一，不巧言令色，不強詞詭辯。他一直相信善良是可以選擇的，正道終將獲得勝利。蔣萬安就是蔣萬安，這四年來都沒有改變。

蔣萬安 競選總部 民進黨

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今年九合一選舉，台北市議員參選人游智彬、花蓮縣富里鄉學田村長參選人賴汶佑，因戶籍資格認定問題遭取消參選資格，聲請暫時權利保護也遭法院駁回。兩人長年在台灣設籍、生活，卻面臨即使日後勝訴，也無法重新參加選舉的困境。

「精準介選」無實證 才是認知作戰

知名主持人蔡康永近日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭到大陸網友出征，他於廿五日在微博、小紅書稱「從來沒有支持過台獨」，並於廿六日全程出席蔣萬安的競選總部成立大會。他發文的時間點引發沈伯洋非議，直言「蔡康永發文時間應是被決定的」，可以看到這就是中國大陸在介入台灣人民自主決定的痕跡。他痛批中國用這樣方式來干預「台灣人民自主權」，令人痛心。

人造洋流正在淹沒第四權

近期台灣媒體各平台上，與沈伯洋相關的報導密度，呈現驚人的異常狀態。粗略統計，一家媒體單日與其相關的新聞至少卅篇；若將抹黑或醜化對手時順帶提及的報導也計入，則超過六十篇，等於平均每小時一篇以上，且議題高度重複。這樣的產量，已經不是新聞報導，而是資訊灌水。

蔣萬安須撬開沉默螺旋

蔣萬安競選總部日前成立，在現場數萬支持者見證下，蔣萬安表示，面對對手陣營大規模的造勢與民調攻防，他了解支持者的焦慮，並表示「不好意思，讓大家擔心了」。他更自嘲，有時候自己可能有點「太老實、太無聊」，但他不喜歡詭辯，也不擅長做表面功夫或進行表演性政治。最重要的是，他強調自己不會為了選舉重新創造一個特殊的人設。蔣萬安就是蔣萬安，四年來都沒有改變。不過，在選舉僅剩一個月、選情仍十分膠著之際，蔣萬安仍須盡全力撬開支持者的沉默螺旋。

選賢與能 從4面向判斷候選人

十一月廿八日地方選舉將至，縣市長與議員候選人忙著拜票，街頭看板、造勢活動與政治攻防日益熱絡，政黨也積極動員。選舉的熱鬧能否換來政治清明？選民要選的，究竟是最會造勢、最會攻擊對手的人，還是有操守、有能力、有遠見，願意接受監督的公僕？這不只是一次地方選舉的問題，也是台灣民主能否走得穩、走得遠的考驗。

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