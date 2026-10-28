蔣萬安須撬開沉默螺旋

蔣萬安競選總部日前成立，在現場數萬支持者見證下，蔣萬安表示，面對對手陣營大規模的造勢與民調攻防，他了解支持者的焦慮，並表示「不好意思，讓大家擔心了」。他更自嘲，有時候自己可能有點「太老實、太無聊」，但他不喜歡詭辯，也不擅長做表面功夫或進行表演性政治。最重要的是，他強調自己不會為了選舉重新創造一個特殊的人設。蔣萬安就是蔣萬安，四年來都沒有改變。不過，在選舉僅剩一個月、選情仍十分膠著之際，蔣萬安仍須盡全力撬開支持者的沉默螺旋。

民主國家政治人物面對群眾時，隨著時代的變遷與媒體的快速發展，會展現出不同的形象。如美國小羅斯福總統，面對經濟大蕭條，展現擊敗逆境的強大自信。透過溫柔且堅定的語調，傳遞「政府與人民同在」的同理心，刻意淡化雙腿癱瘓的形象，展現精力充沛、樂觀奮鬥的生命力。艾森豪運用「我喜歡艾克」（I Like Ike）口號，營造親民、慈祥、像父親般可靠的形象，並強調二戰盟軍總司令的資歷，給予選民在冷戰陰影下的安全感。雷根則展現好萊塢影星的魅力，將複雜的政策轉化為常人能懂的故事，常用自嘲與幽默化解攻擊，營造真誠、自信、不詭辯的形象。

此次台北市長選舉產生了一個特殊現象。民進黨挾執政全國的資源與人力，將原本民調落後、過去主張涉及毒品除罪化、廢除死刑等左派進步議題的沈伯洋，重新改變人設，成為不支持大麻合法化，也沒有推動毒品除罪化。沈伯洋過去對陸配的尖銳言論，認為「中配是第五縱隊高風險群」，大量使用「敵國配偶」「第五縱隊」等仇恨言論，製造台灣人民「敵我對立」情緒，更主張台灣宮廟多被對岸利用，成為「統戰機構」。然而，這些仇恨言論在此次台北市長選舉中銷聲匿跡，取而代之的是「暖男」、「暖流」或「顧家好男人」。

側翼與義勇軍更繼續以洗版或叫囂的方式，回應當前有關沈伯洋是「法西斯」與「認知作戰」先驅的批評。這一切的現象，充分展現民進黨現在傾全黨之力，運用麥卡錫主義的方式，輔以改變沈伯洋的人設，試圖搶取當年投票給黃珊珊的中間選民。但台北市選民對候選人並非一味地相信其人設。特別是當一個曾經在議事殿堂咆哮、口出穢言，並以勇武為形象的人，在多媒體發達的時代，是無法抹滅過去的言行舉止。

民主政治最重要的是善良的治理。如何維持一致的言行，而非運用選舉語言譁眾取寵與博取選票，是台灣民主發展必須面對的課題。教育人民如何分辨是非，必須由候選人與政黨做起。以筆者認識的蔣萬安，他一路走來都始終如一，不巧言令色，不強詞詭辯。他一直相信善良是可以選擇的，正道終將獲得勝利。蔣萬安就是蔣萬安，這四年來都沒有改變。