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戀棧忘羞都因認知作戰？

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授（台北市）

僑委會前委員長徐佳青因公務資源使用爭議請辭，相關調查尚未結束，近日卻又在僑務委員會議的惜別晚宴上接受歡送與生日祝福，引發公私不分批評。僑委會強調沒有額外動用公帑，僑務委員也出面澄清，甚至將部分批評與認知作戰相連結。官員辭職本應是對政治責任的承擔，如今卻演變成眾人忙著辯護、爭論誰付錢的荒謬場面。

中國古代講究官箴，做官除了才能，還要懂得廉恥。古代官場固然充滿貪官汙吏，但後世敬重的官員，往往都有一項共同品格，就是明白官位可以失去，名節不能丟棄。古人把名聲看得比官位重要，因為他們明白，做官是暫時的，做人卻是一輩子的事。即使受到不實指控，也應以清白的行為與證據回應，無須動員眾人歌功頌德。

英國前首相強生因疫情期間首相府聚會爭議，以及政府誠信問題引發黨內反彈，最終於二○二二年辭職。日本政治人物也常因政治獻金、行政失當或醜聞引咎下台。

這些國家同樣有著政治算計，辭職也未必是出於自願，但至少形成一種政治文化：官員一旦失去社會信任，即使尚未受到刑事定罪，也必須離開職位。

政治責任原本就比刑事責任更廣。違法與否由司法判斷，適任與否則由人民評價。官員若堅持凡事都要等法院判決確定才需負責，政治責任便形同虛設。英國、日本的經驗提醒我們，辭職不等於認罪，卻能表達對公職尊嚴與自身名節的尊重。

回頭看台灣，官員出了爭議，經常先怪媒體、怪在野黨，甚至怪境外勢力。此次僑委會風波，僑務委員提出收據證明花束由私人購買，但公務場合是否適合替爭議中的卸任首長慶生，與有沒有額外花錢是兩回事。行政機關應主動說清楚安排經過，何必讓遠道返國的僑務委員站上第一線承受批評？

更令人擔憂的是，政府面對質疑，動輒搬出認知作戰的藉口。外部勢力確實有可能利用台灣內部爭議製造對立，但不能因此把正常監督都視為敵意。

徐佳青已經請辭，相關指控仍待調查，不能預先認定有罪。但既然因爭議離職，就應保持低調，讓調查釐清事實。支持者可以表達私人情誼，公務機關卻有責任避免讓惜別活動變成政治表態。懂得婉拒掌聲，有時比接受掌聲更需要智慧。

「禮義廉恥，國之四維」，今天台灣不缺法律，不缺制度，更不缺替官員辯護的人，缺的是知恥知止的政治文化。官員可以為自己的清白辯護，但不能把公職當成個人炫耀的舞台，更不能要求人民不要質疑。

千年前的士大夫尚且懂得掛冠求去、保全名節，今日民主國家的官員，難道連退場時保持分寸都做不到？一個政府若連廉恥都要靠法律判決才能確認，民主官員還剩下多少值得人民尊敬的地方？

僑委會 徐佳青 辭職

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