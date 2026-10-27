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徐佳青案考驗賴政府與權力的距離

聯合報／ 吳榮鎭／大學教師（屏縣鹽埔）

僑委會前委員長徐佳青因多起涉及公器私用的爭議請辭，相關爭議仍持續延燒。沒想到，日前僑委會在圓山飯店舉辦的僑務委員會議，竟出現為徐佳青慶生、惜別、獻花及播放政績影片等橋段。席間，代理委員長李妍慧替徐佳青辯護，更將外界質疑形容為「有心人士抹黑及選舉操作」。

十月廿五日，幾名僑務委員質疑在野黨假監督之名，配合中共操作政治認知戰。問題是，徐佳青曾因安排兒子參加東沙島活動，遭監察院裁罰十萬元確定；其後又爆出未成年兒子隨行充當「攝影官」、丈夫私用駐美外館公務車等濫權疑雲，遭台北地檢署列為圖利罪他字案被告。

僑委會面對遭監察院裁罰、又被司法列案調查的卸任首長，非但未保持中立，反而高調歡送。徐佳青案爭議愈滾愈大，考驗的不只是個別官員的清譽，更是賴政府能否以「清廉、勤政、愛鄉土」的標準要求自己人。

首先，人民要問的是，徐佳青近五年出國五二六天，花費約二三八三萬元。僑委會提交立法院的出國報告為何只有一三八字，形同有意以「無字天書」挑戰立法院監督？僑委會玩文字遊戲，辯稱因公出國預算分為「視察、訪問、開會」三類，沒有編列「考察」預算，因此沒有相關執行案件報告。問題是，徐佳青出國耗費公帑，納稅人依法有權知道其出國目的、行程安排、經費核銷與成果效益。

其次，徐佳青遭質疑讓兒子參與東沙活動、以「攝影官」名義隨行出訪，以及美籍丈夫使用駐美外館公務車，僑委會稱已成立專案調查小組。但代理委員長李妍慧指相關爭議是被「有心人士抹黑及選舉操作」，將對不實指控者採取法律行動。李如此定調，僑委會內部調查還查得下去？

再者，徐佳青案至少涉及北檢、廉政署、僑委會專案調查小組及監察院。最需要人民追蹤的問題有三：檢調調查到什麼程度？僑委會內部調查是否具有公信力？行政調查與刑事調查是否均能獨立自主進行？僑委會應調查行政程序、差旅核銷及內部管理責任；是否涉及圖利、貪瀆等刑事責任則應由檢察機關依法偵辦。

徐佳青案考驗的是賴政府如何面對自己的高階官員，也考驗監察、政風、主計與司法體系能否與權力保持距離。人民關心的是，誰來看守納稅人的荷包？政府公信力又由誰來維護？一個政黨真正的危機，不是外界的質疑，而是忘記執政初衷、內部腐化。「清廉、勤政、愛鄉土」如果不能成為約束賴政府團隊行使權力的標準，就只剩下政治口號。

徐佳青 權力 賴政府

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