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公器私用 公帑僑宴淪私人取暖派對

聯合報／ 陳宏彰／前瑞典交換研究人員（宜縣南澳）

筆者曾赴瑞典交換研究一年，深受當地僑民照拂，十分理解海外僑務委員凝聚僑心、為台灣發聲的關鍵角色。正因僑委肩負國民外交重任，國家每年十月國慶及僑務委員會議期間，編列千萬預算，提供返台機票補助與國宴級款待。這份尊榮來自納稅人託付，公帑理應專款專用、公私分明。

前僑務委員長徐佳青甫因多起涉私爭議請辭，卻在逾百位僑委「連署邀請」下，高調現身圓山飯店的官方惜別晚宴，接受獻花慶生，令人錯愕。須知僑務委員採官方遴薦制，多數委員正是徐佳青審核拔擢；享有國家機票與食宿補助、返台開會的委員，在千萬公帑搭建的舞台上，為提拔自己的前首長祝壽送暖，本質上就是拿公部門資源進行個人人情的私相授受。

更荒謬的是，徐佳青因涉圖利與公器私用等案正接受調查中，竟毫不避嫌地坐上官方主桌，由負責督導調查的代理首長陪同敬酒，還播放影片歌功頌德，徹底踐踏利益迴避原則。僑委會辯稱「花與蛋糕未用公帑」，卻動用公務活動場地、設備，替一介平民慶生洗白，公器私用莫此為甚！

海外僑胞的熱忱不該被官場文化消費，期盼政府嚴守廉政底線，別讓連結全球僑心的公務殿堂，淪為前高官取暖的私人派對

公器私用 派對 僑委會

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公器私用 公帑僑宴淪私人取暖派對

筆者曾赴瑞典交換研究一年，深受當地僑民照拂，十分理解海外僑務委員凝聚僑心、為台灣發聲的關鍵角色。正因僑委肩負國民外交重任，國家每年十月國慶及僑務委員會議期間，編列千萬預算，提供返台機票補助與國宴級款待。這份尊榮來自納稅人託付，公帑理應專款專用、公私分明。

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