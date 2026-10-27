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飛彈與麵包 歐洲暴動敲響台灣警鐘

聯合報／ 楊智強／社會科教師（嘉縣新港）
義大利北部城市米蘭，數千名群眾走上街頭癱瘓市區交通。路透
義大利北部城市米蘭，數千名群眾走上街頭癱瘓市區交通。路透

近期歐洲街頭煙硝未散，義大利米蘭更爆發激烈的警民流血衝突。這場由青年學子發起的抗爭，早已超越初期法國校園資源的訴求，演變為對抗高通膨與分配不公的社會風暴。當底層民生困頓與國家擴充軍備的鉅額開支發生劇烈碰撞，歐洲各國財政資源分配失衡，激化世代間的相對剝奪感，也為同樣面臨「飛彈麵包」抉擇的台灣敲響警鐘。

以義大利為例，羅馬當局近期大幅削減公立教育與社福支出，卻擴編逾兩百億歐元的國防預算，引發學生發起「反梅洛尼日」集結；無獨有偶，比利時亦因官方為填補財政缺口，大幅調漲學費並緊縮升學補助，爆發學潮衝突。面對地緣政治風險與高額國債，歐洲執政團隊傾向將財政緊縮代價轉嫁給青年群體。這群依賴數位社群獲取資訊的年輕世代，因對民主制度的修復能力失去信心，轉而訴諸街頭行動，使社會面臨更大的危機。

審視當前台灣，雖未爆發類似歐洲的劇烈動盪，但軍備擴充與民生發展的資源排擠效應，亦是不容忽視的課題。近年來，國防經費與各類特別預算規模屢創新高，此舉固然有其防衛必要性，卻也讓廣大受薪階級與年輕族群，對國家財政紀律與自身未來產生強烈的相對剝奪感。

儘管官方頻頻發布亮眼的宏觀經濟指標，基層青年實際面對的，卻是購屋門檻攀升、實質薪資成長停滯及物價上漲的嚴苛考驗。當鉅額公帑能迅速挹注大型前瞻建設計畫與軍備採購時，攸關青年安身立命的居住正義、薪資結構改善及托育支持，政策推進的力道卻難以符合社會期待。這道經濟數據與庶民生活現實之間的鴻溝，正是侵蝕社會互信的根源。

在高度數位化的當代，施政盲點極易透過演算法推波助瀾，在特定群體間加速發酵。倘若公部門仍停留在單向的政績宣導，未能精準掌握基層民眾的真實焦慮，一旦遭遇突發爭議，這種缺乏明確組織卻具備高度動員能力的集體不滿，將對社會秩序構成嚴峻挑戰。

健全的國家安全不僅仰賴堅實的國防武力，更須建立在內部社會和諧與世代共榮的基礎上。期盼政府重新檢視預算配置的優先順序，務實修補社會安全網，讓經濟成長的果實真正惠及全民，方為鞏固體制穩定、維持國家永續發展的根本之道。

飛彈 歐洲 麵包

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