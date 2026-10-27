兩極的巴西 魯拉的困境

巴西大選出爐，魯拉以過半的得票率擊敗波索納洛，連任總統；但波索納洛要求宣布選舉結果無效，並拒絕承認敗選。自一九八五年巴西重返民主以來，未曾發生首輪投票落後最終勝選的大逆轉。魯拉連任讓左翼繼續掌控巴西，並阻止川普的半球霸權擴展到整個南美洲；但在國會屈居少數，將面臨巨大的內外壓力與挑戰。

巴西是正在崛起的新興國家，但兩極分化與相互抹黑再次分裂巴西。此次大選，選民的抉擇除了左右國內政治，也可能重塑巴西在全球舞台的定位。

兩極化造成選戰中最重要的議題被邊緣化，也導致家庭和友誼破裂，族群嚴重對立；社群媒體加劇資訊繭房效應，群體都在同溫層相互取暖。此外，「選民僵化」現象更深刻。亦即，無論情況如何都拒絕動搖自己的立場。今年來，雙方支持率波動未超過百分之五，可獲得印證。

目前，巴西仍有諸多問題懸而未決。首先，約六千萬人生活在貧困或極端貧困中，並面臨經濟放緩和生活成本持續增加。其次，治安問題日益惡化。廿年來，凶殺案超過一百萬起，迅速擴張的販毒集團日益滲透到正規經濟體系。第三、貪腐醜聞擴大。先前腐敗醜聞主要影響行政和立法部門，如今也波及司法部門。最後，國會將持續阻撓，並控制預算以脅迫行政部門。

選戰中，魯拉主張擴大國家角色、加強社會政策和工人權利。他主要受到女性、黑人和混血人種、低收入公民以及東北部地區居民等左翼忠實擁護者的支持，而其勝選具有多重意義與效應。首先，隨著拉美政治「向右轉」的浪潮，左派國家已明顯減少。因此，其勝選被視為抵抗拉美右派崛起的「盾牌」或象徵；其次，其執政將四面楚歌。反對派贏得國會多數席次以及關鍵省長職位，將持續阻撓魯拉施政。此外，由於得票率接近且存在兩極化，反對派將在街頭和社群媒體不斷動員，強力反對政府施政，這將造成國內情勢持續動盪與緊張。

第三，經濟方針將優先考慮就業、公共工程和提高工資，並逐步調整財政和增稅。其勝選可能引發短期市場波動，並因投資人擔憂放鬆限制公共支出導致利率承壓。此外，他將繼續推進惠及下層和工人階級的勞動與消費政策，以緩解家庭的負擔和債務危機。但更重要的是，市場如何解讀未來四年的財政、貨幣和匯率政策。

第四，提名法官遞補空缺將引發曠日廢時的體制內衝突。其勝選亦將徹底關閉特赦前總統老波索納洛的大門。第五，其連任將維持多邊主義路線，成為制衡美國在拉美影響力的重要力量。他將與歐洲確保良好關係以帶來新的合作機會。但在美洲，巴西可能日益孤立。

第六，持續推動嚴格的環保政策，使亞馬遜森林砍伐降至歷史新低，並確保巴西獲得國際綠色資金。最後，繼續應對國外的貿易壓力和美國的關稅威脅。在過去一年，這造成美巴關係緊張，但也成為選戰中魯拉捍衛巴西主權免受外部干涉的最有力論述。

總之，魯拉勝選，意味著能維護及保障民主契約、國家主權以及法治機構免受威權主義攻擊。然而，巴西選戰過程的對立與激化導致社會紛亂的現象，值得台灣主政者與大眾的深思與警惕。