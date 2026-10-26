讀家觀點／光復節，讓部落文化重獲未來

十月廿五日，既紀念台灣光復，也紀念古寧頭戰役。不過，談台灣光復，還應回答另一個問題：日本殖民統治結束後，早於現代國家存在的部落，是否也回復了對祖先土地、海域的權利與自主治理的地位？

如果統治權只是從一個政權移交另一個政權，部落仍無法在祖先領域作主，那麼，光復究竟恢復了什麼？幾度政黨輪替之後，部落是否重新取得決定自身未來的能力？

我在達魯瑪克部落狩獵文化研究中提出：文化重建應植基於在地文化，朝向和平、人權與永續發展。文化重建不是過去式，而是根植於傳統的未來式；要讓文化重建成功，去殖民是重要關鍵。

部落的歷史早於現代國家。國家政策應正視各部落與土地、河川、海域的歷史關係。族別分類可供語言文化研究與跨部落合作參考，施政更須看見各部落不同的歷史、規範與治理制度。僅以族別概括原住民族，容易遮蔽部落之間豐富的文化差異。

部落認定與傳統土地、海域的畫設也須釐清：原有部落、被迫遷移而延續的部落，以及後來在他鄉形成的聚居社群，其歷史與權利基礎應逐案辨明。部落人民不應因被殖民政府遷出傳統領域，而喪失對原有土地與自然資源的權利。傳統領域的畫設，不能只畫到海岸線為止。

農業部林業與自然保育署等機關，應以部落集體權利為基礎，支持部落在傳統領域自主保育與管理。其所引進的日本里山里海倡議，並未以承認原住民族對傳統領域的固有權利與自主治理地位為前提，不能取代部落自主治理的制度。

二○一五年，原住民族基本法增訂部落公法人條款，並授權中央原住民族主管機關訂定相關配套辦法。十餘年來，各界不斷督促，政府直到二○二五年才開始試辦部落公法人。

然而，試辦並不等於依法賦予部落公法人資格，仍未落實法律承諾的主體地位。當部落尚未取得可實際運作的公法人地位，自主治理如何展開？依《原住民族地區資源共同管理辦法》建立的共管機制，究竟由誰代表部落、又與誰共管？

去殖民也包括反省：我們是否仍以殖民者留下的分類、開發觀念與管理方式理解部落？若不清除這些遮蔽認識的迷霧，就難以看見部落文化的優點，也難以理解族人與土地、海域及自然生態相互依存的生命共同體。文化重建須從部落自身的知識、規範與生活經驗出發，讓這些文化價值成為開創未來的力量。

政府應落實部落公法人制度，投入二、三十年的長期培力，讓部落在祖先領域守護土地海域、傳承知識，並選擇自己的未來。當部落仍無法充分作主，光復就是台灣的未竟之業，也是必須正視的人權課題。