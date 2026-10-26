化解參政權爭議 須兼顧國安與法律保障

今年地方選舉期間，具陸籍背景人士參選資格爭議持續擴大。從新黨副秘書長游智彬、民眾黨前立委李貞秀、花蓮縣富里鄉學田村村長參選人賴汶佑遭撤銷資格，到原村長鄧萬華訴願成功卻未能復職，凸顯行政解釋與憲法參政權保障的緊張關係。尤其鄧更於八月提出國賠請求，使爭議從個別資格認定延伸至行政權界限、司法救濟與社會認同問題。

首先，行政解釋是否逾越法律明確性授權，涉及法治國原則。《憲法》第七條、第十七條及第廿三條分別保障平等權、參政權及基本權限制的法律界限。《兩岸條例》第廿一條規定，大陸地區人民在台設籍滿十年，始能登記為公職候選人。然陸委會卻將十年期間起算，逕行與繳附喪失大陸戶籍證明加以連結。

這究竟是確認身分轉換的必要程序，抑或增加法律未明定的實質限制，存在法律解釋爭議。尤其當事人若從未具大陸戶籍，要求提出不存在的除籍證明，更涉及行政調查義務、期待可能性與信賴保護原則。

其次，兩岸特殊法制與國籍法、選舉法間，須建立一致的法律適用標準。大陸戶籍與外國國籍並不相同，《兩岸條例》第廿一條與《國籍法》第廿條亦有不同規範目的。行政機關不能忽略兩岸特殊法律關係，逕將不同身分要件混談。國安雖可構成限制理由，仍須符合比例原則。

復次，司法救濟的時間落差，使參政權保障面臨實效性困境。鄧萬華雖經訴願撤銷原處分，但訴願決定要求重新適法處理，不當然等於恢復職務。其國賠請求亦須證明違法、故意或過失、損害及因果關係。至於賴汶佑即使行政訴訟勝訴，選舉可能已結束，形成「法律勝訴、政治失權」。是故，應完善選舉資格爭議的暫時權利保護及快速審查機制，兼顧個人參政權與選舉公平。

再者，參政資格爭議可能影響新住民認同與台灣命運共同體的凝聚。賴汶佑自幼即在台灣成長，若行政制度未能充分區分實際身分與形式證明，可能使陸配及其子女產生遭差別待遇的感受。國安與社會融合並非零和關係，法律應以客觀資格及具體事實為基、對國家忠誠義務承諾為據，而非以原籍背景概括推定其無法履行政治忠誠承諾。

最後，憲法審查與制度改革應成為化解爭議的重要途徑。若相關法律或終局裁判存在違憲疑義，符合要件者得聲請憲法法庭審查，釐清行政解釋、法律保留與參政權保障的界限。但憲法審查難以即時解決選舉時程問題，仍須建立多元身分證明、跨機關一致認定及快速司法救濟制度。

唯有兼顧法律安定性、平等參與及有效救濟，始能避免制度爭議演變為社會裂痕，進而尊重、包容、凝聚多元共融的台灣命運共同體。