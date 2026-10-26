選民抉擇：青蛙蠍子的故事

選戰訊息滿天飛，候選人天天被造神，天天有神話，有一則古老的寓言，可以形容選民和候選人的關係，故事是這樣的：

不會游泳的蠍子想渡河，於是哀求河邊的青蛙背牠過河，青蛙不笨，警覺問蠍子，「如果我背你過河，你在途中螫我，怎麼辦？」蠍子說「如果我在河中央螫你，你沉入水中，我也會跟著淹死，我怎麼可能做出這種既損人又不利己的事？」青蛙覺得有道理，便答應讓蠍子爬上自己的背，載牠渡河。

游到河中央時，蠍子竟然螫了青蛙一口，青蛙身中劇毒，知道自己與蠍子都將沉入河中，悲憤地說「你為什麼要這樣做？你明明知道，這樣我們兩個都會死！」蠍子回答「對不起，蛙哥，我也不想這樣，但這就是我的本性」。

「渡河」是選戰，選民是載人的青蛙，把候選人載到彼岸。當青蛙載毛毛蟲渡河，以後毛毛蟲會羽化成蝴蝶，皆大歡喜；當青蛙載上蟑螂，了不起就是小強而已，幹不了什麼壞事；但載了蠍子可不同，會一起掛掉。不過，選前蠍子絕對不會告訴青蛙，自己就是蠍子，而是會扮成無害的獨角仙。蠍子換臉欺騙青蛙，不談現在檯面上的政治人物，舉個九○年代的例子，就知道選錯人的可怕。

鄭太吉是屏東潮州黑道分子，曾受一清管訓，管訓班成了黑道「晉級班」。當年黑道分子漂白的途徑就是選里長或議員，於是他出獄後就選議員，後來竟然當上議長。鄭太吉在屏東橫行霸道，修理媒體也修理警察，一九九四年十一月組織「棒球隊」，找小弟持球棒闖入民眾日報屏東分社，見到男記者就以球棒打人、女記者就打耳光，致使一些記者從二樓跳窗逃命。警察機關卻忌憚議長身分，竟不敢把鄭太吉列入嫌疑犯查辦。

他有句名言「越過高屏溪，殺人無罪」，童年好友鍾源峰，因賭場利益糾紛，在一九九四年十二月被他押到鍾家門口，不顧鍾源峰母親苦苦哀求，當著人家媽媽的面槍殺他。事後媒體報導標題寫「屏東槍擊命案 主嫌疑為地方名人」，不敢直接寫鄭太吉名字，記者更不敢署名，皆以「屏東訊」、「本報訊」作為開頭；警察和檢調也不敢動他，檢察官帶隊到他家，他把警察統統喚走，檢察官隻身一人根本不敢搜索。

後來民進黨立委蔡式淵在國會質詢，警政署才接手偵辦逮人，後被判死刑；但一直拖到二○○○年才由法務部長陳定南簽核執行。早年的民進黨畢竟還是有對「公義」的堅持。

鄭太吉是九○年代常見的黑道漂白例子，選舉時藏起凶狠，擺出浪子回頭的樣子；該給選民「走路工」就大方地給，青蛙們就會忘了他是蠍子，載著他渡河。選舉果真是演藝事業，候選人粉墨登場，選民看不到真面目；劣紳可以扮善人，黑道可以扮豪氣，蠍子當然也可扮人畜無害的獨角仙。

年底選縣市首長也選議員，看候選人不能只看一時，必須看他的以往態樣；選錯人，「呷銅呷鐵呷光電」、「愛鄉愛土愛鈔票」也就算了，搞搞錢都是小事，最擔心的是蠍子好鬥的本性。即使選前扮成獨角仙，但蠍子終究是蠍子；當意識形態暴衝，引來遍地烽火，青蛙可要陪著蠍子一起掛點。