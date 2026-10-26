企業外包的延伸社會責任 應再加強

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）

高雄楠梓科技園區台積電廠房新建工程日前發生重大工安意外。該廠房工程由台積電委外施工，承包廠商固然應負責，但台積電是否也應負相應責任？

台積電各種先進的晶片製程，除精密度外，良率也是重要指標，因此生產製程不容有絲毫差錯。然廠房興建工程與產品製程無關，工程承包商承攬台積電廠房工程，與興建一般工廠廠房相比，施工作業方式可能也沒什麼不同。

這裡出現了一個大家忽視的問題，現在各企業都力行ＥＳＧ規範，在環境面（Ｅ），降低產品碳足跡是重要目標。碳排放的計算有三個範疇，除生產製程的直接碳排（範疇一）、使用能源的間接碳排（範疇二）外，還有上游供應商與下游銷售端的碳排（範疇三）。即使是所謂的「延伸生產者責任」，也僅限於環境保護政策，要求企業不只負責產品的生產與銷售，對產品使用後的廢棄物，也必須承擔回收、處理等環境責任，這些要求主要著重於環境面。

可是在社會責任（Ｓ）方面，卻多僅限於企業本身的勞工福利、職場安全與社會公益參與等，未能如環境面的「範疇三」一樣，將外包商的工安管理、是否違反勞動人權等，也納入企業社會責任的一部分。未能將責任延伸至外部承包廠商，顯然是長期以來被嚴重忽視的問題。

希望台積電高層、關心勞工福利與安全的人士能正視問題；企業的社會責任應延伸至外部承包廠商，兼顧其勞工安全，才有資格樹立企業典範。

晶片 台積電 良率

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