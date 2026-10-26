業主入法及強制保險 降低職災

台積電高雄楠梓新建工程再釀四名工人死亡事故，近年的多起工安事故與其「護國神山」美譽形成巨大反差。如何改善營造業工安問題，考驗著主管機關、台積電及相關營造業。

台積電工安問題近年早已引發各界關切，工傷協會連續兩年赴台積電股東會示警，但不僅未見改善，反而再度發生工安事故。罹難勞工家屬淚訴「抗議好像沒什麼效果！」

與其說全球晶片龍頭面對營造工安束手無策，不如說各界不忍苛責「護國神山」，加上舊版職業安全衛生法適用對象未包含工程業主，或許才是一再發生重大工安事故的原因之一。

值得欣慰的是，去年底職安法完成修法，新增第十五條之一，將業主責任納入規範，從源頭落實工安要求。根據新增條文，事業單位將一定規模以上工程交付規畫、設計及施工時，應進行施工風險評估並採取必要措施。

但新法今年七月一日正式上路後，採三階段緩衝實施，第一階段自二○二七年七月一日起，先納入造價十億元以上等大規模工程，逐步擴大納管範圍，至二○二九年全面推動，預估將涵蓋約七成五的工程量體。遺憾的是，本次台積電工程開工在前，並不適用新法規定。

除了法規要求業主編列預算、實施風險評估，對於業主或公家機關的工安績效，也應導入保險制度，作為職災賠償及評等配套，才能更具成效。

所謂業主工安保險制度，就是實施業主職安第三人責任險，讓業主和雇主共同承擔職災賠償責任，再根據出險率高低調整保費費率，作為客觀的工安指數，並據以訂定主管機關在工程各階段的查核強度。一旦工安表現不佳，保險費率與工安指數升高，隨之面臨高強度查核，工程進度勢必受阻。對視工進如王的科技業而言，還會只顧進度、不顧工安嗎？

值得反思的是，高空作業人員透過安全帶連接安全母索，問題是安全母索卻固定在尚未安裝完成的假固定鋼構件上。假固定鋼構件本身就有風險，反而成為致災因子。建議應要求安全母索固定在已永久安裝完成的鋼構件上，才是根本之道。

在此空窗期，唯有提高高風險作業場域與高職災率公司的勞檢頻率，並短期強制實施第三方施工安全風險評估認證，才是上策。若只有停工與罰款，卻沒有落實復工前的風險評估及具體改善措施，一切都只是空談，更是對弱勢勞工生命價值的輕忽。