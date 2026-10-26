如何因應新建廠房工安事故

近日台積電高雄廠發生鋼梁施工意外，造成四名勞工墜落死亡，不禁令人聯想起今周刊第一五三七期封面故事所述：台積電自二○一七至二○二四年間，平均每年新建四座廠，發生工安事故約一至三起；二○二五至二○二六年間，每年新建九座廠，新建廠區每日投入近一點五萬名施工人員，工安事故暴增。科學園區工安事故頻傳，很可能與施工安全管理缺乏具土木專業的安衛監造單位有關。

營造工程已有建築師及工程顧問公司負責品質監造，工程品質有所把關。科技廠房雖屬建築工程，但建築法並未明確規範負責監造的建築師須執行施工安全監造，故業主僅能委由以製造業為主的安全工程顧問公司兼辦營造施工安全監造。由於其監造人員缺乏土木施工專業，難以確實督導營造廠商安全施工，這應是科技廠房工安事故頻傳的主因。

營造工程由業主、設計、監造及施工等單位共同組成營造團隊，與製造業由單一雇主營運的本質迥異。製造業廠房常委任安全工程顧問公司輔導安全衛生作業，如預防廠房火災、爆炸、毒害等。但營造業職災以墜落、感電、倒塌及崩塌等為主，與製造業職災的性質差異甚大。

台積電營造施工僅聘用以製造業為主的安全工程顧問公司，除處理未來廠房營運的安全衛生問題，也兼辦新建廠房的施工安全監造。然這類顧問公司的工程師多畢業於職業安全衛生、化學工程、機械工程等系所，較少具備土木工程專業。工安監造人員若對深開挖、逆打工法、鋼構吊裝、鷹架（施工架）及支撐架等基本土木工程專業不熟悉，實難做好營造施工安全監造。

為降低科技廠房營造工安事故，建議台積電參照「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」，增加工安監造經費，引進具有公共工程安衛監造專業的工程顧問公司負責工安監造。例如可考慮挑選歷年金安獎優等工程的監造單位，確實執行施工安全監造工作。

台積電既已將ＥＳＧ納入企業治理，其中社會責任（Ｓ）即包含職場安全，業主更應保障新建廠房勞工的生命安全。民國一一四年十二月職業安全衛生法修正，增訂第十五條之一，針對原本欠缺積極預防職災責任的工程業主，特別訂有防止施工危害的相關規定。因此，業主更應重視該條文及未來新建科技廠房發生職災時可能涉及的法律責任。

再者，新建科技廠房多屬「丁類危險性工作場所」，開工前科學園區勞檢單位均會進行嚴格審查。科技廠房施工發生工安事故時，司法單位可檢視「丁類危險性工作場所審查」的會議紀錄，審閱業主對審查委員意見的回應及承諾，作為究責依據與參考，以確保營造工地勞工生命安全。