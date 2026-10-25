大屋頂下／蔣沈鏖戰的軸線轉移

一九三七年中日戰爭爆發，日軍原採由北向南縱剖中國的戰爭軸線，被蔣介石在淞滬引戰，改成由東向西橫切中國。

這個戰略軸線（北南／東西）大轉移，被視為後來中國「以時間換取空間」贏得最後勝利的關鍵因素。

九合一選戰陷入今日鏖戰，其實也正因出現了綠藍雙方選戰軸線的大轉移。綠由被動轉主動，藍由主動轉被動。

前幾個月看台北市的選戰，國民黨及蔣萬安的優勢明顯，沈伯洋的民調落後二十八％。但如今沈的聲勢高漲，甚至有些民調已領先蔣。

選舉操作的勝負有二基本課題。一、雙方整體的政治是非成敗表現（可稱為大表現）。二、雙方臨場的技術性選情操作（可稱微操作）。

面對九合一。國民黨的「大表現」，可稱較具優勢。尤其，在川普表明「我不希望有人走向台獨」、習近平說「只要不搞台獨，其他都可慢慢談」，川習又宣示共構「建設性戰略穩定關係」後，美中台關係可謂已建構了「和平發展」的默契。國民黨有了發言的制高點。

相對而言，幾個月前，輿論普遍認為，民進黨及賴清德在九合一中或許仍將採取「仇中／抗中／去中」的主體論述，以此為民進黨的「大表現／大論述」。

然而，賴清德如今顯然已經深刻感受到美中台關係的壓力。他不再談「脫中入北」，且國慶談話突然不再稱「兩國互不隸屬」、不再稱「中華民國台灣」，兩次單獨宣示「中華民國生日快樂」。這些，均見賴清德的「大表現／大論述」，已告轉彎。

相對以觀，鄭麗文訪陸訪美所作的周全而深刻的宣示，雖然仍有不少瑕疵，但若能再加補綴，應可成為國民黨在整體政治是非成敗的大表現及論述。然而這些作為，在鄭返台後居然戛然而止，成了一盤涼掉的黃花菜。

國民黨在「大表現／大論述」中熄火，民進黨在「大表現／大論述」（仇中保台）」中轉彎。明顯可見，雙方已在選戰軸線出現了大轉移。

國民黨似乎放棄了大論述的表現，民進黨則以「一二三木頭人」（見上周《大屋頂下》的魔幻手法，將整場選戰大論述破碎化、去脈絡化，剁成了雞毛蒜皮，改以細膩進行選情的微操作。

國民黨不見大論述，民進黨切成雞毛蒜皮。

軸線轉移，戰情丕變。

如上周《大屋頂下》例舉，台灣今日面對的致命問題是賴清德的失德與失能。智不配位、德不配位。他主張「民主」，但又主張「打掉雜質」，這是狼心狗肺。他主張不副署、不執行，以總統一人毀滅整個立法院，這是憲法之賊，在全世界好像還找不到第二個這樣的「民主總統」。再看看他曲線毀滅台積電生態系的手法，就中長程說禍國殃民莫甚於此，賴清德卻用喜事來辦這場國殤。

為什麼九合一選舉不能談這些大表現？其實九合一的歷史任務就是要穿透此次選舉進入二○二八總統大選，對賴清德進行一次信任投票。因此，九合一不應是一場「鋸箭法」的選舉，把賴清德留在肉裡待二○二八來挖；而應是一場「補鍋法」的選舉，擴大創口，一起先把賴清德也挖出來。

整個立法院已被賴清德毀滅了，但選舉卻在談沈伯洋的新髮型帥不帥。這樣的選舉是多麼可恥可悲可笑？

賴清德在政治人格及治理成績上，種種毀憲亂政的罪行惡跡，其中任何一項都是禍國殃民的滔天敗政，在其他民主國家都有可能引爆街頭暴力流血政潮逼他政權更迭。但台灣沒有一項辦得到，九合一是給他算總帳的時機。

比如說，「聯合政府」，早已是舉世必然及應然之義。日本高市內閣就是聯合政府，歐洲更幾無一不是。法國第五共和制，也以「二輪投票制／行政權換軌制」及「左右共治」來完善「聯合政府」的功能。但為什麼唯賴清德不但對「聯合政府」不屑一顧，且更要搞大罷免，非將反對黨全數逐出立法院不可。看看高市內閣，即知賴清德政府。

這樣失德失能的總統，不是沈伯洋是否當選台北市長就能化解及改變的。沈伯洋當選台北市長，立法院也活不回來了；沈伯洋落選，立法院更是回不來。

韓國如何懲罰尹錫悅，可待對照九合一如何處理賴清德。

韓國的尹錫悅政潮，最後雖仍有約三成韓人強烈支持尹錫悅，在韓國街頭湧現了驚人態勢，但終究韓國的司法機關及主流民意仍判定尹錫悅為「叛國」。

就此而言，韓國司法部門的表現應可信服，但最重要的還在韓國主流民意的堅定與支持。

青瓦台的天際，似乎沒有青鳥的空間。

在捍衛憲政民主上，台灣難道不如韓國？

賴清德當選總統得票率僅四十‧○五％，大罷免三十二比零大失敗，七月二十五日蔣萬安「反致癌大豆集會」二十萬人…。這些，皆是比近期的「沈民調反超蔣」更清楚的民意基底，雙邊當日真實投票率仍是九合一勝敗關鍵。

美國期中選舉，雖也可謂是「地方選舉」，但主體選戰辯論仍以川普的個人風評及整體內外治理為核心。這次九合一選舉，目標仍應是對國家高遠治理的評價及追求，而不宜只糾纏在「一二三，木頭人」的雞毛蒜皮中。

賴清德用沈伯洋大輸大罷免，現在又用沈伯洋要贏回九合一。可見賴清德對沈伯洋的信任之深。

令人不寒而慄的是：賴清德儼然已將沈伯洋塑造成一個全民（尤其是青鳥）的「人生典範」。這樣的「生命典範／政痞典型」，若經九合一獲勝，使得一代的青鳥黑熊成為「人生勝利組／政治勝利組／道德勝利組」，台灣的大未來將寄託何人？

沈伯洋成了民進黨新世代及大未來的代表人物。沈的思想論述、運動操作、人格表現及人生實踐，成為民進黨為國家栽培及向國家推薦的人格典範。如果這場選舉最後演成了「沈伯洋化」，則台灣的政治，從人物典型到思維操作，皆勢將「沈伯洋化」。

曾聞有一個喬治‧歐威爾《一九八四》美麗新世界，台灣則正在熱烈迎接一個《二○二六》美麗璀璨的「青鳥山巔之城」。

恭喜青鳥市長沈伯洋，迎接青鳥台灣國。

賴清德，請你高擎沈伯洋的青鳥大旗引領前行，不要掉隊。