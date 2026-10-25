星期透視／納稅人的錢 不應用於選戰

依據《公務人員行政中立法》規定，地方首長若參與競選或爭取連任，在選委會公告候選人名單後，便應請假至投票日止。法規的目的，無非避免公職人員，利用職權營造有利的競爭條件，影響選舉的公平性。蔣萬安團隊因此宣布，將自十一月十二日起請假投入選戰。

然而，以民意代表身分投入選戰的候選人，卻沒有類似強制請假的要求。理由是：民意代表的職權乃監督政府、審查預算與立法，不握有實質的資源分配權，故無須比照首長或公務員，為維護行政中立而強制請假。換言之，挑戰者沈伯洋可以依選情發展，自行判斷是否請假。

由於立院仍在會期中，藍營幕僚難免擔心，沈伯洋會利用立院舞台，傳播對選情有利的訊息。於是在親綠團體公布沈的選情看漲後，蔣團隊便趁勢主張，民調既然看好，沈便應請辭立委專心打選戰。沈則回應不會辭去立委，強調將會儘量兼顧立院工作與選戰行程，立委份內的事還是會照做。親藍名嘴則指出兩者根本難以得兼，沈為了跑行程已缺席數場院內重要會議，形同「翹班」、當「薪水小偷」。

雙方的攻防其實畫錯重點。試問：行政首長四年的部署，短短請假兩周便可達到行政中立？恐怕有些自欺欺人。若說選戰與立委職責可以兼顧，何以蘇巧慧立委，為了跑行程竟必須央請同黨立委多次代按表決器，成為立院的醜聞？

民主運作經驗豐富的美國，無論是首長或民代選舉，皆無要求在位者請假或辭職的規定。美國疆域遼闊，選區與首都距離遙遠，若能請假投入選戰，候選人自是求之不得。但會期中的國會，任何一席都彌足珍貴，請假參選斷無可能。黨團多年的默契是，除非找到對方議員「配對」請假，否則請假甚少獲准。這使得美國參眾議員出席率平均維持在九成五以上，選舉年亦然。

不能請假跑行程讓現任者失去不少選區露臉的機會，對選情當然不利。但由於現任者募款能力常數倍於挑戰者，此一弱點可藉由購買昂貴的媒體廣告彌補，故多年來未聞議員提出抱怨，倒是議會曾多次阻撓立法限制競選經費上限，因為這正是連任者優勢的所在。

既未要求在位者請假，也不規定競選花費上限，美國對競選公平的著力點，便見於嚴格限制候選人利用政府公款拉抬選情。

行政首長須出席許多官方付費的公務活動，選舉期間亦然。這些活動當然有利曝光，但活動中若出現助選口號，所有開銷便不得由國庫支付，須轉由競總承擔。老布希競選連任時，曾遠赴加州出席一場海上油田政策的說明會，但在演說結束時，卻不經意加上一句：「我說了這麼多，你們應該知道年底該如何投票了吧。」此話一出，整場活動便被定位為選舉造勢，政府不再為開支買單。

至於民意代表參選，美國選委會則嚴格查核，候選人是否使用納稅人付費的國會助理或議會資源進行輔選。許多議員為避免瓜田李下，一到選季常要求國會停止支付助理薪資，改由競辦付薪。沈伯洋不願辭立委職，或許便因十位公費助理太好用；而藍營只知施壓沈辭職，卻不提立法規範助理的使用準則，或許也是擔心殃及池魚。但當大家都刻意畫錯重點，台灣民主又如何進步？

（作者為文化大學政經系特約講座教授）