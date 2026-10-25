「公器私用」的官場大戲

台灣政壇從不缺乏黑色幽默，但要將「諷刺」二字演繹得如此令人嘆為觀止，大概只有當今的執政團隊辦得到。當一名部會首長因為涉嫌特權與公器私用黯然請辭，該如何替她送行，才最符合執政團隊風格？

僑委會給出震驚世人的答案：動用一千四百九十二萬納稅錢，搭起一座氣派的國家級舞台，替她辦一場風光的慶生兼「平反」歡送會！這種「用更大規模的公器私用，來歡送因公器私用下台的長官」的創舉，徹底刷新了官場道德底線。

把鏡頭拉回十月二十二日晚間的圓山大飯店。這場包下四天三夜、每日逾兩百間客房並補助數百張機票的「僑務委員會議」，本該是凝聚海外僑心、共商國是的莊嚴殿堂。然而，在惜別晚宴的璀璨燈光下，兩周前才因爭議下台的前委員長徐佳青，宛如凱旋歸來的女王般穩坐主舞台核心。大螢幕上播放著精心剪輯的「六年政績回顧大片」，搭配著「佳績留僑界，青志映初心」的藏頭詩圖卡；徐前委員長在台上暢談達半小時，代理委員長李妍慧則在一旁恭敬獻花，替老長官抱屈，痛批外界的監督全是「有心人士抹黑」。至於台下那些遠道而來、被迫充當慶生臨演的海外僑胞，眼睜睜看著國家盛會淪為私人的取暖派對。

面對輿論譁然，僑委會深夜澄清聲明，堪稱官僚話術的巔峰之作。官方理直氣壯地宣稱，邀請徐佳青是順應「前一天逾百位僑委的連署」，且現場唱歌與播放免費紀念短片「沒有額外支出公務預算」。這番辯詞簡直可以角逐諾貝爾經濟學獎！原來只要圓山飯店的場地、燈光、音響與佳餚已由公帑埋單，把這座黃金舞台切出半小時供私人慶生與歌功頌德，在政府的帳本裡就是「完全免費」？

更令人嘖嘖稱奇的是行政效率，二十一日才臨時連署，二十二日晚宴就能憑空變出六年回顧影片與專屬視覺圖卡。這支影片，究竟是公務員在上班時間動用公家設備趕工的？還是承攬千萬標案的廠商識相奉送的？倘若一切真如僑委會所言光明磊落、順應民意，為何官方臉書只敢放上零星敬酒照，卻把播大片、獻花慶生的重頭戲全面神隱？這種對內高調造勢、對外掩耳盜鈴的心虛作為，早已不打自招。

看看徐佳青請辭後的軌跡，外交部以一句「駐美公務車其實供僑委會使用」草草停止調查；國慶大典期間，已無公職的她照樣跟隨賴清德總統進進出出；如今回到娘家，代理首長更直接在公務舞台上替她平反。這哪裡是引咎辭職？這根本是派系大姊的「巡迴謝票」！在派系特權的羽翼下，台灣的政風體系形同虛設，所謂的行政倫理與預算法紅線，不過是執政者的裝飾品。

當升斗小民正為萬物齊漲、生活壓力喘不過氣時，高居廟堂的大官卻在圓山飯店裡揮灑公帑、把酒言歡，還不忘用一句「唱歌沒多花錢」來羞辱納稅人的智商。晚宴螢幕上那句「此程雖告一段落，精彩仍將繼續」，原是獻給徐佳青的壽詞，如今看在百姓眼裡，卻成了執政黨最冷酷的預告：只要這群人繼續把持國庫、官官相護，這種寄生公帑、吃相難看的權力盛宴，確實還會繼續演下去。