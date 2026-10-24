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控制量能 別讓人在月台上苦等

聯合報／ 阮恆晴／科技業退休人士（高雄市）
強颱薔琵襲台，由於周末逢連假，高鐵出現提前返鄉人潮。記者曾原信／攝影
強颱薔琵襲台，由於周末逢連假，高鐵出現提前返鄉人潮。記者曾原信／攝影

薔琵颱風路線詭譎多變，在光復節連假前夕侵襲台灣，幾乎全台各地都受到影響。因此，許多人、尤其是在外求學的青年學子，在颱風停班課的通知一發布，便急忙趕到高鐵站準備搭高鐵回家避風。但各地高鐵站大排長龍，即使完成購票、進入閘門，卻只能在樓上長長的隊伍中、亦步亦趨的跟著、苦苦地等著，連月台層都無法進去。

這當中，即使有加開自由座列車，卻在起站就幾乎全滿，後面的站罕有機會上車。在這期間，高鐵仍然持續發售自由座票，未能有效控制售票的數量，導致大批買到票的旅客持續在高鐵站的閘口內等待，直到收班時間到，確定沒有車了。

詢問站務人員已入閘門的旅客是否可以在站內過夜，以便等到隔天一早搭車，卻得到否定的答案，於是旅客們只得再自行找尋其他返鄉方法或暫住之處，但此時已近午夜，尤其是在颱風來襲之際，銜接的交通工具如公車、計程車等都很有限，風雨也可能隨時到來，也給旅客及學子們帶來危險與不便！

大眾運輸業在交易行為成立（即旅客購票完成）時，就應該是一種對價與承諾，以自由座而言，一旦票售出，理當在「當日」將旅客疏運到目的地，否則就應該避免售出車票。這在科技發達的今天，絕對是有辦法能夠做到的流程及量能控制。

所以，希望相關單位能夠仔細檢討、制定對策，讓眾多在颱風前夜心急如焚、夜不成眠的家庭，未來不再有這樣慘痛的經驗。

高鐵 光復節 連假

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