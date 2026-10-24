調整休市 先釐清安全及配套

颱風來襲，停班停課與股市是否同步休市再次引發討論。這場討論看似關乎金融市場能否正常運作，其實還涉及更廣泛的問題：災害來臨時，如何兼顧人民安全與必要服務的持續運作？

停班停課的目的，是降低民眾在風雨中通勤的風險。然而，社會運作並非只有上班與放假兩種狀態。例如，對需要定期復健的長照長輩而言，颱風期間若醫療院所暫停復健服務，原先安排好的治療便可能中斷，家屬也得重新協調交通與照護時間。這不只是行程變動，也可能增加長期照護家庭的負擔。

這並不表示醫療院所應在颱風天一律照常服務，更不能要求醫療人員、病人及照顧者冒著風雨出門。真正值得思考的是，服務暫停時，有沒有即時、清楚的公告？預約能否順利改期？對有持續照護需求的人，是否提供必要的協助？安全必須優先，但服務中斷所帶來的影響，也不應由民眾自行承擔。

金融市場面臨的也是類似的制度考驗。股市是否應與停班停課分開處理確實值得討論，但不能只考量投資人是否錯失行情。金融從業人員的通勤安全、銀行與證券交割作業、遠距工作的可行性，以及系統異常時的應變措施，都必須一併評估。若只追求市場照常交易，卻沒有妥善處理相關風險，便是本末倒置。

因此，檢討颱風假制度不應只問股市要不要開，更應依不同服務的性質與風險建立應變機制。相關機構應及早公告服務異動，提供改期管道與必要協助；金融市場若要調整休市制度，也應先釐清人員安全及交易配套。

颱風假不是要求所有事情停擺，也不是要求所有事情照常運作，而是在風險升高時優先保障人民安全，同時盡可能減少服務中斷造成的影響。