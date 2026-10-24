颱風假開盤 曝沈伯洋罩門

民進黨台北市長候選人沈伯洋提出颱風天股市開盤與停班停課脫鉤的構想，認為北市是金融重鎮，可以討論設立個別標準，除外界質疑其「狀況外」，更顯出沈伯洋競選的嚴重缺點：市政未來長期藍圖沒有耳目一新恢弘動人的規畫，只在細微末節打轉。此議除使沈伯洋完全不知道颱風假的用意、金融市場的運作，其淺薄無識之圖窮匕現，更嚴重背離民進黨長期標榜的勞動人權。

颱風假因為避免狂風暴雨侵襲的災害，各行各業休息上班族放假，國小學童都知道颱風假不要出門的原因，沈伯洋獨排眾議要股市開盤，有人說可與國際接軌，要與國際接軌乾脆台灣股市與紐約股市完全同步，永遠不必擔心手上的資產錯過同步反映價值增減的機會。

股市開盤不僅只證券業員工上班，還要銀行等其他金融機構之配合，更不是「居家遠距上班」就能簡單辦到，這些基層員工如因沈伯洋之提議，必須在颱風天頂著狂風暴雨步行街頭、等公車、騎機車，不僅險象環生，也絕對不是一位愛護市民的好市長希望看到的驚險畫面。沈伯洋的看法信口開河只圖新聞版面，極不成熟更不負責。

民進黨一直標榜人權勞權，「勞工是心裡最軟的一塊」，結果卻可能導致「天這麼黑風這麼大，爸媽上班去為什麼還不回家」，幾十萬金融機構基層員工不能夠與其他民眾共享颱風天免於風雨侵襲的憂慮，難道沈伯洋要背離民進黨一直標榜的人權價值，進而獨創颱風假排除金融機構基層員工勞動人權的條款？

現任市長蔣萬安政績遭卓院長譏諷「鮮奶輝達大巨蛋」，殊不知此三項首都市長政策，一是為了下一代學童身強體健、二是世界知名科技產業落地台北、三是台北商圈長期發展，民進黨顯然是眼紅忌羨沒好話。

蔣市長提出松山機場遷建之議，更是台北市需要的未來長期規畫；反之，沈伯洋競選提出運動驛站、毒品藥品爭議，誰還記得？如今颱風假與股市脫鉤更自曝短處，這些不成熟的想法幾乎無益於台北市政，沒有切中時弊，不是當務之急，引發的討論只是浪費社會資源。更糟糕的是只怕選舉還沒過就已如一陣風雨即逝，相信見多識廣台北市民很難將之視為有利未來台北市的發展的恢弘規畫。

台北市的未來，真要繫於一位颱風天要市民頂風上班、疲於奔命，全無體恤之念的市長嗎？大家還要繞著他不成熟的想法打轉？當然不要。