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讀家觀點／中共介選的真實樣貌？

聯合報／ 楊穎超／大學教師（台北市）
國安局長蔡明諺日前談中共介選的六主要態樣容。聯合報系資料照片
國安局長蔡明諺日前談中共介選的六主要態樣容。聯合報系資料照片

國安業務特色之一是多數訊息壟斷在少數人手裡，一般人很難接觸，遑論了解；加以綠營愛把抗中當選舉靈藥，也給了有心者上下其手機會。

最近中共介選議題甚囂塵上。由語意分析，應該是指中共意圖並執行介入台灣選舉。然而，綠營當家後把中國研究變成本質上是「台灣研究」，發言者是如何得知中共有意介選的？

相關指控始於蔡康永、沈伯洋父等案例，放話者繪聲繪影，甚至指中國國安部指揮中央台辦、香港中聯辦進行操作。陸委會高層也稱，中共介選已不是會不會發生，而是已經在進行、從以前可能是陰謀，現在基本上可以說是陽謀云云。招數則在「跨境鎮壓、鋪天蓋地的認知作戰」。

國安局長蔡明諺日前先補上認知作戰較詳細內容：今年一至九月，中共在網路上針對我政策散布爭議資訊，干擾政府施政，並炒作特定候選人、地方建設等議題，企圖影響選情，而七月侵擾政府網路次數破億次，不排除就是為介入選舉，提前進行準備。

日昨蔡局長再加上中共介選六個主要態樣類型：一，透過非法資金支持特定候選人或政治團體；二，以落地接待邀請特定候選人支持者或樁腳，進行廉價旅遊；三，根據情資，約在選前三周，便會請航空公司提供廉價機票；四，透過不同管道傳散假、爭議訊息；五，開設選舉地下賭盤；六，針對特定目標進行網駭網侵。

然而，仔細檢視上述訊息，媒體傳言荒謬先不提，國安單位結論下得太快，證據卻還沒足夠到位。首先，陸委會講「跨境鎮壓、認知作戰」，但認知戰是普世現象，台灣被攻擊也不是最近才有。

例如資安公司Check Point今年發布的七月全球資安威脅態勢回顧，拉丁美洲被攻擊次數位居第一，以年成長率來看，則是歐洲、北美名列一、二；而今年七月侵擾台網次數破億，主要應來自以色列資安公司所揭露，對台灣政府系統的新型ＡＩ網攻工具攻擊事件。

對於網攻問題，早在二○一三 年就有國外媒體提過，微軟等國際科技巨頭的年度威脅報告也一直講，近年許多最新網攻手法會先在台灣試驗，才會攻擊美國政府或企業。原因是台灣不重視資安，又有高科技價值。與選舉無直接關係。

其次，國安局談的六主要態樣，是過去常被檢調調查的中共介選招數，但許多是平常中共或台灣內部自己就在做的，例如賭盤等，然國安局並未告知怎麼區別。而以最容易觀察到的廉價機票為例，雖然提到三周前中共會請航空公司提供機票，但根據前例，至少月前就要放出相關消息給在陸台胞並開始組織，否則有票也沒人買。目前仍未看到相關訊息。

總結言之，國安部門對中共介選說法，舉證若非還沒看到實例，就是沒選舉也會出現的事。那麼，賴政府如何確定是中共想介選？

計較此事的意義是，我們不希望任何勢力影響人民投票意志；而國安單位所反映出的意圖、收集資訊或說理能力疑問，也是人民該關心的事。

介選 中共 國安

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