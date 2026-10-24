高房價病根 在政府失靈

此次選舉，高房價仍是都會選戰焦點，也就是誰能讓青年族群和中產階級買得起房或租好屋，是勝選關鍵。

你如果最近去看大都會區預售屋，不難發現連蛋白區每坪房價都動輒百萬元；一房的小坪數當道，廿八坪算大坪數卻硬擠三房，公設百分之四十。有建商之子感嘆：「現在年輕人好可憐，花了要扛一輩子貸款的上千萬元，卻是住在鳥籠裡。」房價飆高，誰是元凶？

有人怪建商貪婪，有人怪土地炒作，也有人主張政府加強打房。但真正的病源是：政府各部門各行其是、頭痛醫腳，所以，病愈醫愈重，陷入惡性循環。

建商真賺翻了嗎？商人本就將本求利，如果政府不失靈，商業會在好制度和好環境中合理運作。一般建案從土地取得、行政審查到完工交屋，耗時愈長，資金成本愈高，風險也愈大。但，高房價有多少來自市場炒作？有多少是政府失靈所製造的成本？以建案總工期六年估算，花在開發許可、取得建照使照的時間居然近三年。如果時間節省一半，建商成本至少可降百分之十五，政府稅收可多增百分之五，這都是政府可做卻沒做的。這不是政府失靈，什麼才是？

跟三位退休的政務官聊天，他們感嘆當前台灣政府最大的弊病是，一線官員怕圖利，所以消極行政；官員往往宣稱依法行政，卻沒有人對整體開發效率負責。當前的營建土方之亂，搞得每卡車清運費用高達兩萬元，建商哭笑不得，政府若只會增加管制，卻不建立合法、有效率的土方去化體系，增加的成本當然是購屋者承擔！

房子好不容易蓋好了，想賣，中央銀行的選擇性信用管制，目的在防止房市投機，卻讓自住首購族經常望屋興嘆；政府宣稱照顧青年居住需求，卻讓信用良好、具有還款能力的年輕家庭貸款困難，豈不政策自相矛盾？

解決高房價，建議政府趕緊推動五大改革。第一，成立跨部會住宅治理平台。由行政院統籌內政、財政、金融、環境及地方政府，打破部門本位主義。第二，建立建案審查時程責任制。推動單一窗口、平行審查、數位申請及進度公開，減少不必要的行政延宕。第三，改革營建土方管理制度。整合合法去化量能，推動資源再利用與流向追蹤，兼顧環保、安全及營建效率。第四，落實差異化住宅金融政策。嚴格管制投機性貸款，保障符合償債能力的自住首購需求。第五，增加可負擔住宅供給。推動社會住宅、都市更新及交通便利地區的住宅開發，並公開房價所得比、貸款負擔率及行政審查效率。

政府不能一方面宣示居住正義，卻放任行政效率低落，讓人民承擔制度成本。房價要下來不能只打建商、打投機，更要打破政府的部門本位主義，才是真正的居住正義！