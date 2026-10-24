工安沉痾 重罰難換人命

近期接連發生兩起重大工安事故，先是連江縣東莒猛澳港浮動平台維修工程釀成三名工人吸入有毒氣體、窒息喪命；緊接著，護國神山台積電位於高雄楠梓的新建廠區驚傳高處作業鋼構崩塌，四名工人雖繫安全繩仍隨組件墜地死亡。筆者服務於公務機關工程部門，並專責於職業安全衛生領域。從專業觀點來看這兩起事故，絕非單純的「意外」，而是我國工安整體系統性風險問題。

以東莒猛澳港事故為例，局限空間向來是工安領域的「隱形殺手」。此次事故的原因，包括現場通風不良、氣體檢測與通風換氣等局限空間作業應具備的基本防護設備或措施皆流於形式，甚至缺乏即時監測與救援應變機制。當密閉艙內一氧化碳或有害氣體超標時，往往造成一人倒地、後續救援的人員也相繼中招。這反映出第一線作業勞工對局限空間危害辨識能力極度缺乏。

台積電高雄廠事故也凸顯承包商或因趕工疏忽職安上應有的自動檢查，導致臨時固定螺栓因重複使用、材質疲勞或數量不足而斷裂。這顯示營造業存在以久的「承攬管理」問題，原承攬廠商往往因完工期限壓力，又在工程層層轉包下，致再承攬廠商先求完成而無法兼具施工品質，忽略結構精確計算與檢核。

面對一再發生的重大職災，主管機關與立法院的制式反應，幾乎成了「遇事即修法、修法必加重」的迴圈。然而，從數據來看，端賴「事後懲罰」的威嚇手段，真能有效降低職災發生率？

如今新修的職業安全衛生法罰則，已急速拉升到目前最高三百萬元，基層仍是選擇流於形式的表單作業用以應付檢查，而非真正落實本質安全。刑罰與高額罰鍰往往僅是在發生重大死亡職災後，主管機關對社會大眾的一種樣態的交待，卻無法在施工現場防微杜漸，避免憾事發生。

要翻轉我國病入膏肓的工安問題，首先應建立正向增強機制，主管機關不應只在「出事時」祭出重罰，對落實安衛自主管理、主動通報潛在危機、創新減災工法的企業與基層勞工，更應大幅提高實質獎勵；其次應推動企業工安文化內化，企業必須將安全置於進度與成本之上，將工安意識由上而下內化為企業工安文化，而非流於形式的口號。

勞工因職災死亡，影響不僅僅是個人生命的終止，而是一家子的悲痛。如果主管關仍繼續相信重罰有效，台灣的職災數據永遠無法與英、日、星等先進國家並肩。唯有以獎勵取代盲目懲罰，並由頂層企業文化徹底扎根，工安陋習才真正有迎來曙光的可能。