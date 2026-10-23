減輕長者負擔 向健康老化邁步

立法院近日三讀「老人福利法」修正，擴大長者健保費補助。對已離開職場、主要依靠年金與積蓄生活的長者而言，物價上漲，日常開銷卻難以縮減。勞保年金雖有依物價調整的機制，退休收入仍未必能即時跟上個人的生活成本。政府協助減輕固定支出，是值得肯定的方向。

筆者母親長期洗腎，也有失智症。我在安排她的生活與照顧時，很清楚少繳一筆保費，能讓家庭多一點餘裕。不過，政府替長者繳費，改變的是誰支付保費，醫療需求不會因此自動減少。我更期待，這份支持能進一步幫助長輩維持健康。

可參考的，是商業保險已有的「外溢保單」：透過運動等健康行為，提供保費折減或其他回饋。政府也可研究，在保留基本補助的前提下，讓長者持續參與合適的社區活動、社區大學課程或銀髮健身訓練，獲得有上限的額外健保費補助。獎勵應肯定參與的努力，避免只看步數、體重，或是否生病。

這項構想也須面對一個現實：已有全額保費補助的人，無法再從保費折扣受益。若中央新制實施後更多長者已無自付保費，獎勵就應轉為課程、交通或陪同支持，讓他們用得到。國健署已推動健康幣，未來也可評估銜接既有機制，減少重複建置。

照顧母親的經驗提醒我，參與方式必須容納身體狀況的差異。對失能、失智或身障長者，可依專業評估安排居家活動、坐姿運動及陪伴互動；確實無法參與者，仍應保障原有補助。

住在偏鄉、缺少接送或不會使用手機，也不該成為被排除的理由，據點與交通支持必須一起到位。

財源同樣要說清楚。若以保費補助作為獎勵，應由政府編列預算足額代繳，維持健保收入。試辦可從不同資源條件的地區開始，選擇有健康促進依據的活動，觀察長者能否持續參與、生活功能是否改善，以及家庭花費與照顧時間有何變化。

至於能否節省健保支出，必須比較條件相近的群體，並扣除獎勵、交通、人力及行政成本。健康改善未必立即省錢，也不能鼓勵長者為了獎勵少看必要的門診。但若能減少可避免的疾病與失能，就有機會讓政府的投入更有效、健保的長期負擔減輕，長者也保有更好生活。

我支持用補助減輕退休生活的壓力，也希望政策多問一句：長輩願意參加什麼，還缺哪些協助？當母親想出門時，有適合的活動、有人協助抵達，家人不必每次重新張羅，這份補助才更有機會延伸成每天感受得到的安心。