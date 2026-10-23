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建立對認知症友善社會

聯合報／ 伊佳奇／認知症整合照護專家、長照政策研究者（台北市）
認知症與我們息息相關，近年有研究指出，看似平常的生活用品或習慣，可能提高罹病風險。圖為罹患胃癌及認知症的日本老奶奶選擇在家療養。路透
認知症與我們息息相關，近年有研究指出，看似平常的生活用品或習慣，可能提高罹病風險。圖為罹患胃癌及認知症的日本老奶奶選擇在家療養。路透

媒體報導，親近前副總統吳敦義的人轉述，吳敦義夫人蔡令怡表示，吳敦義大腦前額葉退化，已影響部分情緒表達與語言功能。相對於前總統馬英九是否因腦神經功能退化引發的基金會爭議、進而導致家人提出輔助宣告，吳敦義家人則以不同方式來面對。對於已進入超高齡社會的台灣，是值得重視的課題，尤其對患者的人權、醫療的隱私、對家人的尊重、疾病預防的認識。

日前吳敦義文教基金會舉辦活動，新任董事長蔡令怡女士談及吳敦義近年的健康與生活變化，指吳敦義大腦前額葉退化，但睡夢中仍提及國家與人民的事情。

高齡化發展，腦神經退化性疾病罹病人口不斷增加，全球預估超過五千五百萬人，此一疾病至今尚無藥物可治癒，先進國家在這領域的醫療科技研發，已從藥物研發擴及早期篩檢的技術，試圖能及早找出可能的患者，早期進行生活方式的改善，以預防並延緩退化。

有團體邀我以「我是否會罹患認知症」為題演講，我開宗明義即表示，即使曾研讀認知症領域相關研究與論文多年，寫出上千篇與認知症有關文章，我仍是位認知症患者潛在人選，只能從各國研究中，努力建立規律化健康生活，實踐認知症保護因子，避免危險因子，因為至今沒有明確的方式或藥物可避免罹患這類型疾病。

英國著名的《刺胳針》雜誌的認知症委員會，於二○二四年將可改變的認知症危險因子擴大至十四項，理論上全球可預防或延後百分之四十五認知症病例，因人會老、會退化，都可能成為認知症患者。

尤其醫療科技發展、生活品質提升等，人類平均餘命不斷增加，年齡即是認知症最大的危險因子，流行病學研究，年齡愈長，罹病機率愈高，全球認知症患者逐年增加，這疾病對社會經濟發展、家庭穩定生活等都是挑戰。

根據二○一三年美國精神醫學診斷手冊，提及「神經認知障礙症」，依照大腦退化的程度與受影響的認知功能進行系統性分類，有三大核心類型及依病劃分出十三種亞型，超過八十種疾病類型，所以認知症僅是概念性統稱，必須依大腦受損部位及程度來確認疾病類型，又因受損部位不只一個，常出現混合型。

吳敦義大腦前額葉退化，這區域是大腦的總指揮與最高階認知中樞，負責制定計畫、解決問題、邏輯推理與判斷，受損後影響到工作記憶、注意力、情緒、社交、語言等功能，報導提及，蔡令怡坦言已影響了部分情緒表達與語言功能。

無論選擇公開或避談健康狀況，完全個人隱私及家庭的選擇，重點是對社會出現示範效益。美國前總統雷根、諾貝爾物理獎得主高錕博士罹患阿茲海默症、英國前首相柴契爾夫人罹患血管型認知症、布魯斯威利罹患額顳葉認知症等，都由家人站出公開說明，避免外界不必要猜疑與流言，促使民眾對健康的重視，並學習對患者人權、醫療隱私的尊重。

認知症照護是所有疾病照護上困難度最高的，讓我們可藉類似的名人事例，學習疾病預防、照護方法，並對照護者肯定與鼓勵，建立一個對認知症友善溫馨的社會。這正是世界阿茲海默症協會努力推廣目標。

吳敦義 前額葉 馬英九

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