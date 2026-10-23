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問A答B 綠才是鼻祖

聯合報／ 方復權／國際貿易（台中市）

今年九合一選舉，台北市長蔣萬安被民進黨列為拉下馬的頭號目標，各種攻擊與烏賊戰術頻頻上演，畢竟民進黨台北市長參選人沈伯洋是身兼民進黨主席的賴清德總統欽點的人選。眾所周知，「雙標」是民進黨執政後的自貼標籤，抹黑蔣萬安的項目中，「問Ａ答Ｂ」和「讀稿機」的開山鼻祖，正是民進黨自家人。

前行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，經常對於議題施展「反質詢」招式，這就是標準的「問Ａ答Ｂ」。諷刺的是，蘇貞昌質詢非民進黨籍部屬時，若覺得回答不滿意就直接用言語霸凌，和自己閃躲立委的姿態宛如天壤之別。

至於「讀稿機」第一人，非前總統蔡英文莫屬。她八年任內，公開說話和致詞幾依賴讀稿機，深怕有任何閃失。媒體曾報導，蔡前總統曾經有七百四十五天未正式接受台灣媒體的公開聯訪，如果將「讀稿機」與此「神隱」連結，可推論蔡英文擔任總統時對國政根本不熟，擔憂開口便出醜。

四年前蔣萬安首度參選台北市長，民進黨及其側翼潑糞招式不斷，所幸台北市民素質高，不相信傳聞蜚語。下個月底投票日即將到來，相信台北市民對於去年大罷免的惡質選風記憶猶新，能再度投下信任票，讓虛情假意的雙面人出局。

蔣萬安 沈伯洋 台北市選舉 蘇貞昌 賴清德 蔡英文

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