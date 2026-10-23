管他洋流亂流 我要暖流

傍晚從超商走出來，看見路邊有排隊人潮，好奇詢問，一名歐巴桑大聲回我：「是洋流、洋流！快去領冷水瓶」，我趨前一看，原來是某民進黨議員候選人在發宣傳品。接過小水瓶，打開一看，裡頭有一張塑膠卡片，上面印著一艘大船，船身寫著「洋流ＳＯＯＮ順」的字眼。這樣的設計算是巧思嗎？可是，浩瀚的洋流要如何裝進這個小水瓶裡？口號很大，瓶子很小，難道洋流其實只是一瓶水？

最近台北市長選戰如火如荼，各種口號、造勢鋪天蓋地，不知道選民會乘風破浪，還是會被滔天巨浪吞噬？但，管他洋流、亂流、還是什麼流，民眾只想要暖流：薪水能不能高一點？物價能不能穩定一點，不要漲不停？房價能不能不要高不可攀，讓年輕人看見成家的希望？詐騙能不能少一點？這些與民眾生活息息相關的大事，我想才是人們真切期待的暖流。

看看最近法國與周邊國家的暴動，因物價上漲，人們的生活愈來愈不好過，年輕人看不到未來的焦慮，所以爆發衝突。台灣儘管經濟數據亮眼，但是除了科技業，多數人無感，產業失衡、財富分配不均、K型經濟日趨嚴重，人們的生活並沒有明顯改善。

先前和一名房屋銷售人員聊天，談到今年房市買氣不佳，他說年輕人手頭沒錢，也有人選擇把錢投入股市，問他可有買股票，他苦笑回：「我也想買啊，可是沒有錢。」一句話，道盡多少人的無奈。有錢的人，錢滾錢，窮人呢？應付生活已經捉襟見肘，哪還有餘裕投資未來？就像最近爆紅的古裝劇《蘭香如故》裡的一句台詞：「有時只是活著，就已拚盡全力。想活得好一點，就要放棄良心」。想起日昨清晨騎車經過公園時，睡在路邊的流浪漢，他大概連拚盡全力掙扎的力氣都沒有吧？

新聞畫面裡，那些大陣仗的宣傳、簇擁的人群、耀眼的光芒、那些高談闊論…看似熱鬧非凡，卻離尋常百姓的日常生活很遠很遠，政治人物忙著製造洋流，人民卻在生活的亂流裡載浮載沉。

說到底，人民要的不是華麗的選舉口號，不是聲勢浩大的造勢，而是實實在在的改善生活，是日子愈過愈好，是一股真正看得見陽光的暖流。