政治聲量不等於真實民意

近日蔣萬安遭質疑由「一人拉全黨」演變成「全黨救一人」，選情陷入苦戰，筆者忍不住一抒己見：

「三國演義」裡，張飛在長坂坡為阻曹操追兵，命手下砍樹枝栓在馬尾上，在樹林往來馳騁，揚起塵土讓敵人起疑，不敢靠近。自己橫槍立馬斷橋頭，只用三聲大喝，竟嚇得曹操倉皇撤退，身邊一員大將吐血墜馬而死。

眼下「洋流」熱潮，據傳播學者分析，實係結合利用攻詰抹黑、重複群眾動員、媒體包裝轉換人設、離譜民調結果等多元技術，釋放出虛實難辨的錯假資訊，企圖製造話題、營造聲量、打亂對手原來規畫部署。換言之，即以某人擅長的「認知作戰」，對付台北選民。這讓人不免聯想到上述張飛的「疑兵之計」與「虛張聲勢」。

但是，台北選民有那麼容易就被影響嗎？

去年「大罷免」投票前，包括綠營、綠媒偕青鳥團體等造勢鋪天蓋地，結果是聲音大的反而慘輸。這至少說明了政治聲量不等於真實民意，網路熱度更不能直接換算成選票。此刻北市選情猶冷，民眾多安靜低調。若以「大罷免」經驗來看，我認為一方面是選民早有定見；一方面則如媒體人王淺秋坦言：「我也怕被出征，他們那麼大、那麼強、那麼恐怖，誰不怕？」

個人觀察，雖說北市選民結構向來「藍大於綠」，但幾十年來的藍、綠、白輪替執政，業證明了決定選舉勝負關鍵，實在於理性中立、無特定好惡的中間選民。其特質通常為重視經濟、民生、教育、交通等務實議題，對於較極端的政治口水戰，傾向冷感、疏離甚至厭惡。過去台北市長多成功連任，即可反映出上述選民特質，及不願輕易換人執政、希望施政建設穩定延續的投票意向。

自蔣萬安藉「松機遷建」構想，提出打造ＡＩ產業園區等市政布局後，已成功掀起公共熱議。故倘持續擘畫、完善配套、不計毀譽，效法當年雖拙於言辭卻「不作秀、只做事」的黃大洲市長，以堅定的執行力推動城市前進，用前述北市選民標準，何慮短期聲量起伏與民意波動？

在這個社群網路盛行時代，或有少數人本末倒置，忽略了投票乃選「賢」與「能」，而非「形象」與「口才」。然而，究應選擇過去實績與未來願景？抑或中途換手、甘冒可能因無經驗而延宕或拖垮建設的風險？相信多數選民心中仍有一把尺。

再從更宏觀的兩岸關係論，近日陸委會駁回張凌赫訪台，加上十一月即將在深圳召開的ＡＰＥＣ經濟領袖會議恰好在台灣選前舉行，有人臆測，鑑於屆時川普對台言論或衝擊選情，此時民進黨政府若藉機生事，刺激大陸不發邀請函，則或可借鏡一六年大選投票前夕的周子瑜事件，順勢操作「抗中保台」，為衝刺選情加油添火。

面對執政者為選舉輸贏不惜犧牲兩岸的警訊，身處國際都會城市、期盼兩岸關係和緩的台北選民，此際更應審慎思考：萬一選出了一位所謂「台獨」頑固分子，且在「雙城論壇」上立場搖擺的市長，如何有利於互惠交流、實現二○二四年北市府在論壇時揭櫫的「讓和平穩定從雙城擴展到台海」？

最後不得不說，近日蔣陣營央請盧秀燕北上助陣，縱不無助益，但這般「轉攻為守」、「上駟對下駟」，恐造成資源錯置、落入對手「認知作戰」框架，並削弱蔣、盧全台輔選功能。