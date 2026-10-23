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讀家觀點／美軍「首日投入」台海？讀原文才看得清

聯合報／ 鄭安邦／智庫研究人員（台北市）
圖為美軍人員於漢光41號演習期間，在南部與部隊實地探討阻絕器材使用。聯合報系資料照
圖為美軍人員於漢光41號演習期間，在南部與部隊實地探討阻絕器材使用。聯合報系資料照

近日一則消息在國內引發討論，美國陸軍公布新作戰指導，一旦台海開戰，美軍將在「戰爭首日」投入作戰。消息源自南韓媒體，經過層層轉述，不少讀者把它理解為美軍已表態保衛台灣。然而，細讀美國陸軍十月七日發布的原文《How the Army Fights》，答案恐怕會讓人冷靜下來。

這份由美國陸軍副參謀長拉內夫上將署名的文件，全文提到「台灣」只有一處。那是附錄中一段標明「假想」的推演情境，用來說明陸軍如何在北呂宋分散部署遠程火力，並非政策宣示。

所謂「首日行動」，原文是指前沿部署的「內線部隊」須能在衝突第一天立即行動，泛指西太平洋可能的衝突，未特指台海戰爭。文件中的「防衛」，主要對象是美國本土；對印太的表述，則是「沿第一島鏈建立強大的拒止防禦」。至於共軍，原文用的是美軍慣用的「pacing threat」，指美軍建軍備戰的首要對手。

這並不是說相關報導全然失真。美軍確實要將資源向第一島鏈傾斜，預置彈藥燃料，強化多域特遣部隊，這些都與台灣安全息息相關。問題在於，資訊從一手文件到外國媒體，再到國內轉述，每經一手，都可能加上該地的關切與詮釋。南韓媒體關心的是這份文件對韓美聯合作戰與駐韓美軍角色的衝擊，以台海作為切入點順理成章。但對台灣讀者而言，「台海開戰、美軍首日投入」這句話的分量截然不同。

這提醒我們，外媒並不因為「來自國外」就更權威、更正確。每個國家的媒體都站在本國利益與讀者關切上看世界。官方原文既然可以公開下載，回到第一手資料查證，就是媒體與讀者共同的功課，也是抵禦認知操作最基本的防線。過度樂觀的期待與過度悲觀的猜疑，往往都從斷章取義開始。

更值得注意的是，這份文件本身就透露了美國的戰略邏輯。美軍的首要任務是保衛本土；在歐洲與中東，則要盟友承擔更多常規防衛責任。印太雖被列為優先，但美軍是以第一島鏈整體拒止為框架來盤算，不會為任何單一夥伴開出空白支票。

因此，台灣不能把安全寄託在他人的承諾上，更不能寄託在被誤讀的承諾上。真正的自救之道有三，即靈活務實的外交，廣結善緣、降低誤判；堅定可信的防衛力量，讓對手不敢輕啟戰端；強健的經濟表現，使台灣成為國際社會不可或缺的夥伴。外力或許可以借，但能撐起台灣的，終究只有我們自己。

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