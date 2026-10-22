林飛帆談國安 怎讓軍人信服

國安會副秘書長林飛帆赴國防大學演講，真正值得追問的不是文職官員能否談國安，而是他究竟憑什麼讓學官認同他的觀點。

國防大學是培育指揮與戰略人才的專業殿堂，受訓學官中不少人已有部隊實務與帶兵經驗。面對這群人，林飛帆能提出什麼值得學習的新觀點？是戰略判斷、危機應變，還是軍民協調的實務經驗？這場演講究竟要提升學官哪些能力？如果連演講的價值都說不清楚，又如何證明這項安排符合教學需求？

國防部長顧立雄表示，林飛帆近年參與相關計畫，並結合國軍演習進行實兵演練，投入有目共睹。既然如此，就應拿出具體成果。他實際負責哪些工作？完成哪些整備？演習發現哪些缺失，又推動哪些改善？參與政策規畫，不等於具備相應的專業能力；投入多少心力，也不代表做出多少成績。

真正的專業，不是由職位賦予，更不能靠長官背書。若林飛帆的經驗確實值得借鏡，就應以具體案例與實務成果證明，而不是只強調他參與過哪些計畫。

國防部若認為這場演講有其必要，就應回答一個最基本的問題，林飛帆究竟有何本領，足以讓這群職業軍人心服口服？