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驅逐陸生 失展現民主自信機會

聯合報／ 鄭崇輔／醫務社工師（高雄市）
一名在國立臺灣大學短期交換的大陸籍王姓男學生，10月中旬因在抖音發布以手勢借位拍攝「手捏賴清德總統頭部」的短影音，並附上「小小賴清德拿下」及「兩岸統一」等標註文字，隨即遭檢舉。圖/翻攝自抖音
一名在國立臺灣大學短期交換的大陸籍王姓男學生，10月中旬因在抖音發布以手勢借位拍攝「手捏賴清德總統頭部」的短影音，並附上「小小賴清德拿下」及「兩岸統一」等標註文字，隨即遭檢舉。圖/翻攝自抖音

一名台大大陸交換生用手機拍出用手指框住賴清德總統，並寫下「小小賴清德拿下」、「兩岸統一」等文字發布上網。這麼一張帶有政治嘲諷意味的照片，最後卻演變成陸生遭廢止入境許可、驅逐出境的處分。整起事件值得討論的，不只是當事人的言行是否失當，還有政府動用行政權力的界線與標準究竟在哪裡。

筆者必須先說清楚，這名學生的貼文未必值得認同。以錯位照片嘲諷總統，確實令人不快，也理應接受輿論批判。但「社會輿論的嚴厲批評」與「國家動用公權力懲罰」，是完全不同的層次。當一張嘲諷照片換來驅逐出境的處分，我們必須追問：這樣的處分是否符合比例原則？我們自豪的台灣民主又有多大的容忍空間？

民主與威權的本質差異，不只在於投票或言論自由，更在於當有人說出冒犯當權者的言論時，制度能否展現包容，而不是急著動用權力讓對方付出代價。在威權體制下，批評領導人可能面臨國家機器的打壓；台灣之所以值得珍惜，正是因為我們不必把政治人物當成不可侵犯的神聖對象。

這起事件尤其值得關注，因為當事人是一名來台交換的中國大陸學生。對這些年輕人而言，來台求學是一次親身觀察民主運作的機會。他們能看見台灣民眾如何自由表達、嘲諷政治，並理解自由社會如何容忍異見。這種親身體驗，遠比抽象的民主宣傳更有說服力。然而，當政府以驅逐出境這般嚴厲的處分作為回應，我們是否反而錯失了一次向對岸年輕人展現民主底氣的機會？

當然，陸生並無不受法律約束的特權，國家也有維護社會安定的責任。依現行「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，政府固然有權對有「危害國家安全或社會安定」之虞者廢止許可，但公權力的行使必須講求具體事證與比例原則。冒犯與危害不是同一回事，尊嚴受損也不等於國家安全受威脅。

行政機關若要採取驅逐出境這類嚴厲手段，就應清楚交代法律依據與具體損害。若當事人涉及具體威脅或煽動暴力，依法處理自然具備正當性；但若處分純粹針對政治嘲諷，主管機關就必須說明：為何警告、校方處置或其他侵害較小的措施無法達到目的？

陸委會副主委梁文傑針對此事表示，該名陸生的行為的確造成社會紛擾，因此陸委會同意移民署的執法作為。然而，法治的價值不在於政府有能力處罰誰，而在於公權力即使有權處罰，也必須公開理由、接受檢驗。如果今天我們只因某人的言論令人反感，就放任行政裁量無限擴張，明日當類似的權力標準適用於國人時，我們又該如何防禦？

台灣長期面對來自對岸的政治壓力，更應珍惜自身與威權體制的差異。真正值得驕傲的民主自信，不是讓所有人不敢冒犯當權者，而是即使面對令人不快的冒犯，制度依然能恪守法治與比例原則，穩健運作。這才是台灣最該讓對岸民眾看見的民主力量。

陸生 自信 賴清德

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