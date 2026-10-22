亂流中求穩定 洋流中顯特性

如今媒體熱門的話題之一，莫過於「洋流」。然只要稍微了解台灣的媒體生態，就不難看出這股聲勢背後刻意操作的痕跡。長久以來，媒體環境早已偏離社會的期待，背後彷彿有一隻看不見的手在操控。選前出現這種現象，自然不足為奇。從民調的劇烈起伏，到造勢人潮突然暴增，背後似乎都有一定的操作模式，端看選民能否看清真相。

如今台北市選情所面臨的亂流，正是「洋流」效應要造成的結果，而這原本就是民進黨慣用的選舉操作模式。面對蔣萬安原本穩定領先的態勢，首要之務自然是打破既有氛圍；唯有製造混亂，才有機會重塑選舉局勢。確實，在媒體不斷渲染與側翼助攻之下，蔣萬安的形象受到衝擊，甚至讓原本的支持者開始動搖，中立選民也有所質疑，卻也忽略了民進黨參選人的立場搖擺和言語空泛。

如今的蔣萬安，似乎正跟著沈伯洋的選戰節奏走。沈伯洋憑藉能言善辯的優勢，頻繁參加各類談話性節目，確實獲得不錯的效果，迫使蔣萬安不得不跟進；然這種方式卻難以凸顯蔣自身的市政優勢。

身為執政者，本來就容易成為被挑剔的對象；加上部分媒體的刻意針對，即使同樣上節目，效果自然不如口才便給的對手。

另一方面，沈伯洋對這場選戰也有非贏不可的壓力；畢竟身為總統兼黨主席賴清德欽點的人選，這場選舉具有特殊的政治意義。加上高雄江山也有可能易主，台北市這一仗對賴清德而言，更顯得不容有失，否則恐怕連黨主席的地位都將受到挑戰，因此必須傾全黨之力、動用各種資源爭取台北市長寶座。

不過個人認為，蔣萬安大可不必驚慌，更無須事事跟著對手起舞。當前最重要的，是掌握自己的選戰節奏，向市民完整呈現三年多來的施政成績；即使面對辯論，也應保持沉穩，不必陷入無謂的唇槍舌戰。相信以台北市民的智慧，自然能夠比較兩人的優劣，作出理性的選擇。

更重要的是，以沈伯洋過往的政治風格，以及大罷免期間部分支持者所展現的強硬態度來看，愈接近投票日，選戰愈趨激烈，可能再度圖窮匕見。屆時，選民或許會重新想起大罷免期間的社會對立，以及對選後政治紛擾的憂慮，最終透過選票表達自己的選擇。畢竟，絕大多數民眾想要的是穩定的施政與安定的社會，而非無止境的政治對立。