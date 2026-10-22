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從被動澄清轉為主動公開 市政爭議設真相發布會

聯合報／ 夏誠華／大學退休教授（台北市）

網路資訊傳播迅速，錯假訊息與詐騙手法層出不窮，市政議題也常因資訊不完整而引發爭議。面對社會關注的公共事務，市府不應只在爭議發生後被動澄清，更應建立主動、定期、透明且接受公眾檢驗的資訊公開機制。台北市長蔣萬安不妨借鏡疫情期間的防疫記者會模式，推動「真相資訊發布會」，讓事實成為公共討論的基礎。

新冠疫情期間，中央流行疫情指揮中心透過定期記者會公布疫情資訊、說明防疫政策並回答媒體提問，讓民眾有固定管道掌握疫情發展與政策措施。面對今日複雜多變的資訊環境，市府同樣可以透過定期發布會，針對重大市政議題、社會疑慮及詐騙風險，公開相關資料、查證結果與專業評估，並接受媒體提問，避免資訊傳播淪為各說各話。

以樹木褐根病為例，染病樹木的處置不只是保樹與否的爭論，更涉及病害防治、生態維護與公共安全。褐根病會危害樹木根系，嚴重時可能削弱樹木的支撐能力，增加倒伏風險。然而，不能僅憑感染褐根病，就認定每棵樹都必須移除；同樣地，也不能只因珍惜樹木，便忽略潛在的公共安全問題。

市府若決定移除染病樹木，就應向市民說明診斷依據、根系受損程度、倒伏風險，以及保留、治療或移除等方案的可行性。若有改善土壤環境、降低病原危害的措施，也應交代其限制、成本與預期成效。尤其在人行道、公園步道等民眾經常通行的場所，更應公開風險評估及採取相關措施的理由。唯有讓市民了解完整事實與決策依據，才能釐清疑慮，避免因資訊落差產生不必要的對立。

「真相資訊發布會」的目的，不是由市府單方面宣告誰對誰錯，更不是將所有批評都視為謠言，而是透過公開資料、專業查證與媒體監督，區分已證實的事實、尚待釐清的疑問及合理的政策批評。市府若有說明錯誤，應坦然更正；若資訊尚未完整，也應交代查證進度。唯有秉持公開、客觀與負責的原則，才能逐步建立公信力。

市民有權了解市府如何決策，市府也有責任讓決策依據經得起檢驗。推動「真相資訊發布會」，不僅是改善市政溝通的措施，更是落實資訊透明、公共問責與民主監督的重要一步。

讓事實成為公共討論的基礎，讓透明成為市政治理的常態。當市民能夠取得充分、可靠的資訊，就能自主判斷政策得失；選民也能在選舉時，依據客觀事實與實際施政表現，作出理性的選擇。這正是推動「真相資訊發布會」的意義所在。

假訊息 疫情 蔣萬安

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