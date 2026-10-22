快訊

薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

張凌赫成政治審查祭品

聯合報／ 張鈞凱／原鄉人文化工作室執行長
在陸劇「逐玉」飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫申請來台遭拒。聯合報系資料照
在陸劇「逐玉」飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫申請來台遭拒。聯合報系資料照

以電視劇「逐玉」爆紅的大陸男星張凌赫，申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，陸委會卻以「曾多次PO文貶損我國地位」、出席海峽論壇，以及本次來台目的不明確等理由，遭到拒絕申請。弔詭的是，民進黨政府經常痛批對岸「政治審查」、「言論審查」，以此展現台灣比大陸擁有「言論自由」和「思想自由」的優越性，但否決張凌赫赴台申請，無疑是自我打臉。

事實上，自詡民主自由的台灣，宣稱發揚鄭南榕「百分百言論自由」的精神，但言論和政治審查卻無處不在，界線則隨著執政黨「抗中保台」的意識形態來畫定。例如香港男星陳曉東原獲邀來台為中華職棒台鋼雄鷹隊開球，卻因他曾在二○一九年反送中期間表態支持港警，引起球迷反彈而取消表演。無獨有偶，原定要替富邦悍將開球的吳奇隆，因持五星紅旗祝賀大陸國慶，活動也被取消。

台灣社會出現政治抵制乃至政治糾察的風氣，無非是民進黨政府帶頭製造出來的仇恨與敵視心理向下蔓延。

例如剝奪陸配參政權，如今連根本沒在大陸設籍過的陸配之子都遭到波及，利用的是就他們出身自中國大陸的身分「原罪」。又如此前遭到驅逐出境的台大陸生，不過只是錯位拍攝「拿下」賴清德總統的畫面，就被大動干戈趕出台灣，真實原因或非他「手捏」的動作，而是「陸生」的身分。只要與中國大陸沾上邊的人士，一律被視為「潛在敵人」，人人得而誅之，正是今日台灣正在發酵的「法西斯化」傾向。

張凌赫在台灣受到粉絲的喜愛與追捧，難道也要歸諸於中共的陰謀？明明只是大陸軟實力崛起，影視作品製作精緻細膩，體現文化底蘊，以及演員精湛的演出，才會吸引到這麼大批台灣觀眾為之傾心。今年七月下旬，「逐玉」全球首間授權快閃店在南港瓶蓋工廠開幕，現場只能用人擠人來形容，與影集流量一樣可謂「現象級」，短短十天便累積一萬五千人次。

陸委會如今以政治審查之實，否決張凌赫來台，如此決策當然充斥了政治考量。要是張凌赫本人現身台灣，簇擁人潮勢必驚人可觀，徹底顛覆民進黨政府費盡心機打造的「反中」與「去中」幻象。

而靠著造神運動與飯圈文化建構出來的人造「洋流」，對決紮實風靡的「張凌赫現象」，前者的泡沫恐怕也將不攻自破。因此，「小心眼的方丈」，當然絕對不能讓張凌赫踏上台灣一步，否則就算複製胡歌被關在飯店的嚴密管制，也封鎖不了真正的「巨流」。

說到底，中國大陸的流行文化影響力，已經超越政治藩籬，令民進黨「去中國化」失效又失靈。就算政治權力可以阻擋「逐玉」與張凌赫熱潮，但「蘭香如故」等大陸影視作品的風潮又隨之而起。這才是民進黨政府心虛且焦慮之處，「抗中保台」可以在選舉達到民粹動員的效果，但已經愈來愈賣不動，中美全球好感度已經翻轉，台灣民心對大陸的看法，當然也可能出現微妙的變化。

民進黨政府可以毫不避諱收緊政治審查，自我踐踏民主自由的價值，但改變不了大陸影響力擴大的現實。就看文化部補助的「性侵毛小孩」歌曲，對決大陸的中華美學作品，人心會擺盪向哪一邊？

張凌赫 祭品 政治

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／陸劇「逐玉」張凌赫來台遭拒 藍委轟民進黨政府：暴露玻璃心

張凌赫申請赴台遭拒？國台辦：民進黨當局罔顧台灣青年的願望

黃逸豪諷習近平疑遭買凶恐嚇 傅崐萁促政府查明、公布證據

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

相關新聞

讀家觀點／台灣太遠 別把矽盾想得太美

美國總統川普於美東時間十月廿日，在北卡羅來納州格林維爾的期中選舉造勢活動上，宣布五角大廈將投入十五億美元，支持州內半導體生產。同場發言的商務部長盧特尼克直接點名台灣，稱台灣「距離美國實在太遠了」，強調川普正積極將半導體製造帶回美國。「距離太遠」表面談地理，背後涉及供應中斷、軍事衝突與產業自主，也透露美國正把依賴台灣製造，視為需要改善的問題。

張凌赫成政治審查祭品

以電視劇「逐玉」爆紅的大陸男星張凌赫，申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，陸委會卻以「曾多次PO文貶損我國地位」、出席海峽論壇，以及本次來台目的不明確等理由，遭到拒絕申請。弔詭的是，民進黨政府經常痛批對岸「政治審查」、「言論審查」，以此展現台灣比大陸擁有「言論自由」和「思想自由」的優越性，但否決張凌赫赴台申請，無疑是自我打臉。

驅逐陸生 失展現民主自信機會

一名台大大陸交換生用手機拍出用手指框住賴清德總統，並寫下「小小賴清德拿下」、「兩岸統一」等文字發布上網。這麼一張帶有政治嘲諷意味的照片，最後卻演變成陸生遭廢止入境許可、驅逐出境的處分。整起事件值得討論的，不只是當事人的言行是否失當，還有政府動用行政權力的界線與標準究竟在哪裡。

林飛帆談國安 怎讓軍人信服

國安會副秘書長林飛帆赴國防大學演講，真正值得追問的不是文職官員能否談國安，而是他究竟憑什麼讓學官認同他的觀點。

從被動澄清轉為主動公開 市政爭議設真相發布會

網路資訊傳播迅速，錯假訊息與詐騙手法層出不窮，市政議題也常因資訊不完整而引發爭議。面對社會關注的公共事務，市府不應只在爭議發生後被動澄清，更應建立主動、定期、透明且接受公眾檢驗的資訊公開機制。台北市長蔣萬安不妨借鏡疫情期間的防疫記者會模式，推動「真相資訊發布會」，讓事實成為公共討論的基礎。

亂流中求穩定 洋流中顯特性

如今媒體熱門的話題之一，莫過於「洋流」。然只要稍微了解台灣的媒體生態，就不難看出這股聲勢背後刻意操作的痕跡。長久以來，媒體環境早已偏離社會的期待，背後彷彿有一隻看不見的手在操控。選前出現這種現象，自然不足為奇。從民調的劇烈起伏，到造勢人潮突然暴增，背後似乎都有一定的操作模式，端看選民能否看清真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。