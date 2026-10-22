張凌赫成政治審查祭品

以電視劇「逐玉」爆紅的大陸男星張凌赫，申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，陸委會卻以「曾多次PO文貶損我國地位」、出席海峽論壇，以及本次來台目的不明確等理由，遭到拒絕申請。弔詭的是，民進黨政府經常痛批對岸「政治審查」、「言論審查」，以此展現台灣比大陸擁有「言論自由」和「思想自由」的優越性，但否決張凌赫赴台申請，無疑是自我打臉。

事實上，自詡民主自由的台灣，宣稱發揚鄭南榕「百分百言論自由」的精神，但言論和政治審查卻無處不在，界線則隨著執政黨「抗中保台」的意識形態來畫定。例如香港男星陳曉東原獲邀來台為中華職棒台鋼雄鷹隊開球，卻因他曾在二○一九年反送中期間表態支持港警，引起球迷反彈而取消表演。無獨有偶，原定要替富邦悍將開球的吳奇隆，因持五星紅旗祝賀大陸國慶，活動也被取消。

台灣社會出現政治抵制乃至政治糾察的風氣，無非是民進黨政府帶頭製造出來的仇恨與敵視心理向下蔓延。

例如剝奪陸配參政權，如今連根本沒在大陸設籍過的陸配之子都遭到波及，利用的是就他們出身自中國大陸的身分「原罪」。又如此前遭到驅逐出境的台大陸生，不過只是錯位拍攝「拿下」賴清德總統的畫面，就被大動干戈趕出台灣，真實原因或非他「手捏」的動作，而是「陸生」的身分。只要與中國大陸沾上邊的人士，一律被視為「潛在敵人」，人人得而誅之，正是今日台灣正在發酵的「法西斯化」傾向。

張凌赫在台灣受到粉絲的喜愛與追捧，難道也要歸諸於中共的陰謀？明明只是大陸軟實力崛起，影視作品製作精緻細膩，體現文化底蘊，以及演員精湛的演出，才會吸引到這麼大批台灣觀眾為之傾心。今年七月下旬，「逐玉」全球首間授權快閃店在南港瓶蓋工廠開幕，現場只能用人擠人來形容，與影集流量一樣可謂「現象級」，短短十天便累積一萬五千人次。

陸委會如今以政治審查之實，否決張凌赫來台，如此決策當然充斥了政治考量。要是張凌赫本人現身台灣，簇擁人潮勢必驚人可觀，徹底顛覆民進黨政府費盡心機打造的「反中」與「去中」幻象。

而靠著造神運動與飯圈文化建構出來的人造「洋流」，對決紮實風靡的「張凌赫現象」，前者的泡沫恐怕也將不攻自破。因此，「小心眼的方丈」，當然絕對不能讓張凌赫踏上台灣一步，否則就算複製胡歌被關在飯店的嚴密管制，也封鎖不了真正的「巨流」。

說到底，中國大陸的流行文化影響力，已經超越政治藩籬，令民進黨「去中國化」失效又失靈。就算政治權力可以阻擋「逐玉」與張凌赫熱潮，但「蘭香如故」等大陸影視作品的風潮又隨之而起。這才是民進黨政府心虛且焦慮之處，「抗中保台」可以在選舉達到民粹動員的效果，但已經愈來愈賣不動，中美全球好感度已經翻轉，台灣民心對大陸的看法，當然也可能出現微妙的變化。

民進黨政府可以毫不避諱收緊政治審查，自我踐踏民主自由的價值，但改變不了大陸影響力擴大的現實。就看文化部補助的「性侵毛小孩」歌曲，對決大陸的中華美學作品，人心會擺盪向哪一邊？