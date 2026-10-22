讀家觀點／台灣太遠 別把矽盾想得太美

美國總統川普於美東時間十月廿日，在北卡羅來納州格林維爾的期中選舉造勢活動上，宣布五角大廈將投入十五億美元，支持州內半導體生產。同場發言的商務部長盧特尼克直接點名台灣，稱台灣「距離美國實在太遠了」，強調川普正積極將半導體製造帶回美國。「距離太遠」表面談地理，背後涉及供應中斷、軍事衝突與產業自主，也透露美國正把依賴台灣製造，視為需要改善的問題。

這句「太遠了」，值得台灣仔細咀嚼。美國要讓晶片靠近自己，自然是在降低自身風險；台灣若仍把美國對台灣晶片的需求，當成永遠有效的安全承諾，恐怕就把別人的風險管理，讀成了自己的護身符。

不過，批判必須守住事實。Sibelco（矽比科）的石英擴產，屬於半導體上游材料布局；Wolfspeed則早在十月七日公布上限十五億美元的附條件貸款承諾，支持碳化矽、氮化鎵等技術發展。這些項目與台積電先進邏輯製程有所區別，川普這次所稱十五億美元是否另有新增，也仍待完整說明。

Wolfspeed申報文件更顯示，首期六億美元預計用於既有債務再融資及交易費用。政治人物口中的「投資」，還得拆開撥款條件、財務安排與實際產能逐一驗算。造勢舞台可以提前慶功，工廠卻不能靠掌聲量產。

因此，眼前資料不足以證明台灣將被取代，卻足以提醒我們：美國正積極為關鍵供應建立更多選擇。台灣引以為傲的不可替代性，在美國的政策盤算中，也可能意味著必須降低的集中風險。彼此合作，不代表彼此對依賴關係有相同期待。

「台灣有晶片，美國就不會放手」這類推論，最省略的正是國家利益會變動。美國可以支持台海穩定，同時降低對台灣產能的依賴；台灣企業也可能在海外擴張獲利，同時改變人才與供應商的布局。企業的全球成功，究竟如何轉化成台灣的長期安全，需要政策回答，不能全由外交形容詞代勞。

政府應提出可供檢驗的產業帳：海外投資增加時，國內先進產能、研發經費與人才培育如何同步成長？關鍵供應商如何持續在台灣累積技術？企業承擔赴美投資成本後，取得哪些穩定的市場與政策保障？投資金額可以成為美國選舉的政績，台灣的決策者更有責任交代本地留下多少能力。

至於國家安全，更應建立在可信的自我防衛、供應韌性與務實外交之上。半導體優勢能增加台灣的國際分量，卻沒有附贈一張無條件、無期限的保單。把產業地位講成安全保證，既高估晶片，也低估國際政治。

美國官員嫌台灣太遠，台灣的決策者就更該靠近現實。美國已在替自己的供應鏈買保險，台灣若只忙著替「矽盾」加上漂亮註解，最後守住的，恐怕只剩宣傳上的安全感。