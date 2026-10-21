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讀家觀點／Z世代焦慮 全球性爆發

聯合報／ 耿慶文／加拿大文化觀察者（加拿大安大略省）
法國爆發大規模抗議示威活動。法新社
法國爆發大規模抗議示威活動。法新社

如果要用一個畫面概括二○二六年十月的法國，不是艾菲爾鐵塔，而是燃燒的垃圾桶、被鎖住的校門，和一群舉著手寫紙板、只有十五、六歲的中學生。

事件起於九月十七日，巴黎郊區一所高中因「今天又有兩堂課沒老師來」而把校門鎖了。理由瑣碎，引爆卻極快。學生們的抱怨非常具體：一班教室擠進卅五人，近一成課堂長期無人代課，夏天四十度校舍沒有冷氣，冬天漏風漏水。而政府的回應，是在二○二七年緊縮預算中再削減一千五百多個教席。

兩周內，零星的鎖門行動蔓延為全國示威。到十月十七日，抗議遍及巴黎、里昂、馬賽等地，利摩日一百四十三年歷史的市政廳被縱火，巴黎百貨商店遭洗劫，單日逾二千四百人被捕、近千名警察受傷。

一個缺老師的問題，為何走到全國暴亂？把法國放回世界地圖，答案就清晰了。過去一年，從尼泊爾到印尼，從馬達加斯加到摩洛哥、從秘魯到西班牙，街頭主角驚人一致，都是Ｚ世代。

這是人類受教育程度最高的一代，卻也是普遍懷疑「讀書有用嗎」的一代。在法國，中學生指控大學申請平台系統性排除弱勢子女；在印度，年輕人以「蟑螂抗議」自嘲像蟑螂般躲在地下室備考公職；在韓國與日本，出現「Ｎ放世代」，主動放棄戀愛、買房與生育，因為學歷的通膨早已追不上房價。

如果教育是遠慮，生活成本就是近憂。Ｚ世代踏入的，是薪資成長最慢、房租物價漲幅最快的十年，同時被告知，現在所學的技能，五年後就可能被ＡＩ取代。他們比父母更努力，卻集體預期會比父母過得更差。當未來沒有溢價，現在的忍耐便失去意義。

更關鍵的是，這批 「數位原住民」既被演算法餵養，也懂得用演算法反抗。一份共享文件就能發起全國封鎖地圖，一個#nepobaby標籤（裙帶寶寶／靠爸靠媽族）就能串連對菁英裙帶的憤怒。他們的運動呈現鮮明特徵：無領袖、去中心化，靠Discord、TikTok等平台即時協調，爆發力極強，卻也因缺乏談判代表而難以收割，陷入「善於說不，拙於說要什麼」的困境。

那麼，抗議有用嗎？回顧近年案例，泰國二○二○年的學運未能帶動修憲，尼泊爾推翻了部長卻未動搖結構，摩洛哥換來補貼但房價依舊。但「有用與否」或許問錯重點。他們上街，不是因為手握清晰的五年計畫，而是因為青春已無處安放：教室容不下，職場只給短期合約，住房市場永遠買不起，政治辯論都在談退休金，無人談他們的廿年後。

當所有建制內的通道都顯示擁擠或封閉，街頭便成了唯一的集會場所。若政府只將其視為治安問題，以逮捕回應，火只會愈燒愈大。這場騷動不是青春期叛逆，而是一代人對社會契約到期的集體驗收。他們在問一個我們迴避太久的問題：如果努力讀書與工作，仍然買不起房、看不見未來、呼吸不到乾淨的政治，為何還要遵守舊規則？

垃圾桶的火終會熄滅，需要被點亮的，是答案。

Z世代 焦慮 里昂

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