美中俄峰會談烏國 台灣下一位？

《華爾街日報》報導，俄羅斯總統普亭提議在十一月中國深圳舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間，與美國總統川普、中國國家主席習近平舉行三方峰會，討論烏克蘭戰爭。克里姆林宮已證實相關構想曾被提出，但會議形式、議程與內容尚未定案；美國國務卿魯比歐也說，確實有關於舉行會談的討論，「但不知道是否已經敲定」。這則報導難免讓台灣擔心警惕，倘若三個大國領袖在沒有烏克蘭參與的情況下商議烏克蘭的命運，國人自然要問：有朝一日，台灣會不會也成為大國交易的籌碼？

這個疑問並非杞人憂天，因為這項消息背後所揭示的國際政治現實，就是當強權把國際秩序視為可議價的商品，中小型政治體要如何守住自己的命運？

回顧第二次世界大戰末期，美、英、蘇三國領袖在雅爾達會議協商戰後秩序，強權的戰略考量深刻影響了東歐的政治命運。這段歷史提醒世人，大國協商固然可能帶來秩序，卻也可能讓缺乏發言權的國家承受長期後果。

今天的烏克蘭，正面臨類似的疑慮，所以國際間已有「雅爾達2.0版」的說法；假如美、中、俄三國可以先談妥條件，再強壓基輔接受，所謂和平便可能淪為強者對弱者的政治施壓。英國《衛報》十九日的社論也警告，若烏克蘭被排除在決定自身前途的談判之外，將傳遞強權可以決定弱國命運的危險訊號。

世人共見川普的外交風格，就是重視交易、利益交換與個人談判。當外交過度依賴大國領袖個人的判斷與利益計算，原有的盟友關係、國際承諾與安全架構，便可能面臨高度不確定性。

倘若美國為了改善與俄羅斯的關係，或為了達成其他戰略目標，而對烏克蘭施加壓力，國際社會必然要懷疑美國對盟友及夥伴的承諾，究竟是長期戰略，還是可以隨時重新議價的交易？這也是台灣必須正視的問題。

近年台灣為強化與美國的關係，持續投入國防、科技與經貿合作。但台灣若是把安全寄託在對美關係的熱絡程度，甚至以為付出愈多，就必然獲得愈多保障，恐怕過於天真。

國際政治沒有永久不變的友情，只有不斷調整的利益。美國固然有維護台海和平的戰略考慮，但美國的全球布局，也不可能永遠只圍繞台灣運轉。因此，台灣既要維繫台美互信，也應建立更成熟的風險意識：不能把採購軍備、投資美國或政治表態，直接等同於安全保證；更不能因擔憂失去美國支持，就放棄對自身利益的獨立判斷。

國際政治從來不是道德競賽，大國也不會因為台灣自認有理，就自動替台灣承擔所有風險。我們不必因美、中、俄可能交易烏克蘭的前途而陷入恐慌，但也不能以盲目樂觀自我麻醉。

台灣真正的安全，不在於押注川普永遠不會改變立場，也不在於期待習近平突然放棄對台施壓，而在於建立足以自立的防衛能力、可信賴的國際合作，以及能夠降低衝突風險的兩岸政策。

大國談判台灣未必能坐上主桌，但台灣絕不能因此放棄決定自身前途的意志。歷史最殘酷的教訓，不是弱者必然被強者出賣，而是弱者若不努力增強自身實力，便更容易任由強者宰割。唯有看清國際現實，台灣才能免於步上烏克蘭被大國交易的後塵。