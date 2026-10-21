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台灣安全戰略的虛與實

聯合報／ 丁守中／前立法委員、兩岸發展研究基金會董事長（台北市）
5月28日，日本首相高市早苗（右）在東京迎賓館赤坂離宮與菲律賓總統小馬可仕（左）會面，雙方的聯合聲明宣告將啟動海域劃界談判，引起高度不滿。美聯社
5月28日，日本首相高市早苗（右）在東京迎賓館赤坂離宮與菲律賓總統小馬可仕（左）會面，雙方的聯合聲明宣告將啟動海域劃界談判，引起高度不滿。美聯社

最近李洋部長參與日本亞帕運動會被降格邀請；再加上前個月台灣捐贈巡邏艇給菲律賓還得透過基金會，迴避政府間互動，都說明台灣宣稱的雙方合作關係良好是多麼脆弱！民進黨政府今天最需要瞭解的是，虛幻的國際能見度不等於戰略安全保障，表象的合作關係更不等於能共同分擔衝突風險。

政府此時無視南海爭議中，我方也是菲日協議的排除與受害者，竟然還捐贈巡邏艇給菲律賓。不論說的海上救援合作、人道援助多麼美好理由，國際及大陸的解讀，就是台灣不只更進一步選邊、更實質遞刀站隊反中陣營。為了這種虛幻的國際合作假象，卻把台灣更進一步推上了美中霸權代理人鬥爭風火浪尖，值得嗎？台海地緣政治風險已夠險惡，民進黨政府有否全盤評估對台灣安全的整體衝擊？

台灣位處第一島鏈要衝，南接巴士海峽，與南海航運及西太平洋安全密切相關。台灣高度外貿依賴的經濟、脆弱的能源貯備供應，一旦中菲南海局勢升高，台灣會面臨立即的能源運輸、船運及保險費增加、國際貿易阻礙、及周邊軍事活動升級的衝擊。這些都是台灣不可承受之重。因此，台灣的安全政策不應只追求國際能見度表象，更需要考慮的是避免因政策選擇而增加自身捲入區域衝突的風險。

在大國競爭中，裝備援助可能成為區域安全網絡的一環。台灣贈艇未必意味著參與軍事對抗，但若受贈船艇日後投入高度敏感的海上對峙，台灣可能被外界視為相關衝突對立的支持者，必然要承受風險壓力甚至反制。現在普亭對歐洲的邊境極限施壓，及北約盟國的緊張備戰就是明證。

尤其，美國總統川普連日來加緊推動俄羅斯重返國際外交舞台，與俄羅斯達成柴油採購協議，並將烏克蘭總統澤倫斯基視為和平障礙；日昨他又表示，願意與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平舉行「三方會談」。看到如今川普對待普亭跟烏克蘭及歐盟的雙標，再看看美國亞太戰力及戰略的大幅收縮，如果台灣希望強化自身安全，或進一步在亞太區域安全中發揮作用，要降低誤判、避免海上事件升級，要降低台灣周邊海域衝突風險，真正成熟的安全戰略，不是自增對立敵意風險，更不能只追求提升軍備，真正重要的是要有同步降低台海發生衝突的能力。

兩岸同胞均屬中華民族同根同源，國際間兩岸當下都有卓越表現，現階段雖仍存在政治制度上分歧，但也有共同的歷史文化淵源，及深厚的同胞感情及現實經濟連結。台灣應將這份同屬中華民族的情感認同，轉化成為促進理解、化解敵意，追求兩岸和解共生雙贏的資本，而不是選邊站，捲入霸權代理人戰爭風險。這樣不只是兩岸同胞之福，兩岸和解的戰略外溢效果，更能成為亞太周邊國家化解爭端、促進和平的最大催化劑。

戰略 菲律賓 帕運 台灣

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