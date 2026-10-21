快訊

破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申讓「武薩奇」休息一下

聽新聞
0:00 / 0:00

治國沒半撇 看卓揆我規腹火

聯合報／ 鍾國生／商（台北市）

報載「政院批，遷松機不是看ＰＰＴ決定的」，行政院長卓榮泰批蔣萬安市長缺乏政績，行政院祕書長張惇涵更大酸松山機場遷建的議題，社會大概討論廿幾年，絕對不是三言兩語就能清楚定案。

看完報導，不禁令筆者感覺真是「上下交相賊」啊！身為國家最高行政首長及其幕僚長，竟大言不慚地「尻洗」（閩南語，為譏笑之意）蔣市長的計畫，這反而凸顯行政團隊「治國沒半撇」的狹隘度量。為反對而反對的發言，更代表行政團隊缺乏對遷建案提出新規畫的能力，更不想長期解決，說白了就是擺爛，像這種行政團隊不是無能，什麼才是無能？

老實說，我對蔣市長的「松山機場遷建案」提議也不一定贊成，但看到行政團隊的發言，簡直是「規腹火」。

松山機場遷建案絕對是值得多方討論的重大計畫，這不僅關乎台北首都圈實現ＡＩ創新、永續發展的未來經營計畫，更涉及到國防安全用途、國際航班、離島醫療後送、東部居民國內旅運等等全國性事務的整合計畫，絕對不是靠著「尻洗」就能三言兩語糊弄過去。

我曾在幾家外商公司服務多年，記得德國主管曾說過，「批評很容易，凡事要有相應的提案」。過去歷任市長缺乏公開討論遷建議題的勇氣，既然蔣市長不故步自封，已經提出議題並且拋磚引玉，作為國家最高行政首長何不把握良機，好好整合相關部門將計畫啟動起來，把這項關乎國安、民生、交通發展、ＡＩ創新的重大建設好好規畫，這樣才是台北市民所至盼，也許還能創造出下個世代都市發展的「新十大建設」，這難道不是行政院長該規畫的事嗎？

不知道另一位想要競選台北市長寶座的候選人，是不是已經對松山機場遷建案有了長遠規畫，也請把您的ＰＰＴ拿出來向台北市民簡報一下，讓市民同胞聽聽您的政見？

卓揆 蔣萬安 張惇涵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院批…遷松機不是看PPT決定的

未來黃仁勳到輝達只要9分鐘 張景森：別讓松機限制低空交通發展

蔣萬安指後送並非全是急重症 綠：別站在台北看天下

盧秀燕掌蔣萬安競總：國家需要正派市長

相關新聞

Z世代焦慮 全球性爆發

如果要用一個畫面概括二○二六年十月的法國，不是艾菲爾鐵塔，而是燃燒的垃圾桶、被鎖住的校門，和一群舉著手寫紙板、只有十五、六歲的中學生。

台灣安全戰略的虛與實

最近李洋部長參與日本亞帕運動會被降格邀請；再加上前個月台灣捐贈巡邏艇給菲律賓還得透過基金會，迴避政府間互動，都說明台灣宣稱的雙方合作關係良好是多麼脆弱！民進黨政府今天最需要瞭解的是，虛幻的國際能見度不等於戰略安全保障，表象的合作關係更不等於能共同分擔衝突風險。

美中俄峰會談烏國 台灣下一位？

《華爾街日報》報導，俄羅斯總統普亭提議在十一月中國深圳舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間，與美國總統川普、中國國家主席習近平舉行三方峰會，討論烏克蘭戰爭。克里姆林宮已證實相關構想曾被提出，但會議形式、議程與內容尚未定案；美國國務卿魯比歐也說，確實有關於舉行會談的討論，「但不知道是否已經敲定」。這則報導難免讓台灣擔心警惕，倘若三個大國領袖在沒有烏克蘭參與的情況下商議烏克蘭的命運，國人自然要問：有朝一日，台灣會不會也成為大國交易的籌碼？

治國沒半撇 看卓揆我規腹火

報載「政院批，遷松機不是看ＰＰＴ決定的」，行政院長卓榮泰批蔣萬安市長缺乏政績，行政院祕書長張惇涵更大酸松山機場遷建的議題，社會大概討論廿幾年，絕對不是三言兩語就能清楚定案。

水湳機場行 為何松機卻不行

一九九八年民進黨籍台中市張溫鷹市長向閣揆蕭萬長建議遷移水湳機場未果，兩千年陳水扁當選總統，推動台中機場遷移到清泉崗，張溫鷹即配合大力爭取。

松機和台北市共譜願景

台北市長蔣萬安提出松山機場航運轉移他處，原址另作他用，引起質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。