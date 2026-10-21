治國沒半撇 看卓揆我規腹火

報載「政院批，遷松機不是看ＰＰＴ決定的」，行政院長卓榮泰批蔣萬安市長缺乏政績，行政院祕書長張惇涵更大酸松山機場遷建的議題，社會大概討論廿幾年，絕對不是三言兩語就能清楚定案。

看完報導，不禁令筆者感覺真是「上下交相賊」啊！身為國家最高行政首長及其幕僚長，竟大言不慚地「尻洗」（閩南語，為譏笑之意）蔣市長的計畫，這反而凸顯行政團隊「治國沒半撇」的狹隘度量。為反對而反對的發言，更代表行政團隊缺乏對遷建案提出新規畫的能力，更不想長期解決，說白了就是擺爛，像這種行政團隊不是無能，什麼才是無能？

老實說，我對蔣市長的「松山機場遷建案」提議也不一定贊成，但看到行政團隊的發言，簡直是「規腹火」。

松山機場遷建案絕對是值得多方討論的重大計畫，這不僅關乎台北首都圈實現ＡＩ創新、永續發展的未來經營計畫，更涉及到國防安全用途、國際航班、離島醫療後送、東部居民國內旅運等等全國性事務的整合計畫，絕對不是靠著「尻洗」就能三言兩語糊弄過去。

我曾在幾家外商公司服務多年，記得德國主管曾說過，「批評很容易，凡事要有相應的提案」。過去歷任市長缺乏公開討論遷建議題的勇氣，既然蔣市長不故步自封，已經提出議題並且拋磚引玉，作為國家最高行政首長何不把握良機，好好整合相關部門將計畫啟動起來，把這項關乎國安、民生、交通發展、ＡＩ創新的重大建設好好規畫，這樣才是台北市民所至盼，也許還能創造出下個世代都市發展的「新十大建設」，這難道不是行政院長該規畫的事嗎？

不知道另一位想要競選台北市長寶座的候選人，是不是已經對松山機場遷建案有了長遠規畫，也請把您的ＰＰＴ拿出來向台北市民簡報一下，讓市民同胞聽聽您的政見？