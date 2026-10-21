水湳機場行 為何松機卻不行

一九九八年民進黨籍台中市張溫鷹市長向閣揆蕭萬長建議遷移水湳機場未果，兩千年陳水扁當選總統，推動台中機場遷移到清泉崗，張溫鷹即配合大力爭取。

二○○二年行政院正式核定於清泉崗興建中部國際機場一期工程；二○○四年胡志強市長任內將機場遷往清泉崗，水湳機場停止運作；二○○五年七月水湳機場附近停止禁限建管制，台中市得以重劃開發一飛沖天。二○○七年國防部釋出大部分機場土地，二○○八年胡市長再提出都市計畫草案，二○一○年內政部核定此都市計畫展開區段徵收。二○一四年民進黨籍的林佳龍市長持續加強水湳與清泉崗兩地配套措施，二○一八年盧秀燕就職至今，持續推進園區內會展中心等重大建設並招商。

在廿多年的水湳機場遷移過程中，前後歷經四任藍綠總統，四任藍綠市長，十多任行政院長，但幾乎沒有人因為政黨立場而阻擋機場遷移以及台中市的進步與發展，或從中圖利樁腳以獲取選票。

試問，台中市能為什麼台北市不能？ 台中市民知道，遷移機場並非急功近利的擘畫。中央與地方必須無罣礙的合作，才能修得正向成果。

現在的政情與阿扁執政時類似，中央由民進黨執政，台北市則是國民黨主政。賴卓政府是否能如陳水扁一樣，大度地與蔣萬安市長共同討論松機遷移的計畫？因為同樣的遷移大工程，幾乎毫無可能由任何單一政黨執政獨力完成。但如果沒人開始行動，就完全沒有機會將台北市進化改變成更一流的城市。