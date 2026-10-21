松機和台北市共譜願景

台北市長蔣萬安提出松山機場航運轉移他處，原址另作他用，引起質疑。

最強烈的質疑是蹭選舉！怪蔣市長平常不主張，怪台北市沒權限沒專業作主張，被冒犯的中央權責機關紛紛反擊，有說桃機無法容納移增班機者，有說延誤離島醫療後送者，更有破壞層峰緊急避難路徑說，把這個構想罵成一無是處。今日力責他人之非者，忘記這曾經是同黨歷任市長與候選人等自己人的共同主張。今天的責難在昨天的抽屜全部都找得到答案！（不然就去請教至今還誠實面對一貫主張的張景森前政委。）

然而，抽屜裡的舊答案夠不夠應付今天的狀況？例如近年超量成長的赴日韓觀光客，是否適宜再集中到桃園機場去？這不是單純的工程問題，可能要放進風險分散或區域多元發展的生態思維。

又如離島醫療後送，目前每年一點五億元委託民間直升機服務，會不會因為遠距醫療進步而降低後送需求？或直升機直接降落醫院不須轉經松山機場？

這些與時變化的需求，並不難分析對策和代價。真正的挑戰是如何調和因改變而產生的受惠和受害者。

先看受害這一面，松山機場有近三百萬旅客往返離島，其中當地居民（大略百萬人次）長年有票價補貼（百分之卅票價，每年約五億元）是基於偏鄉照顧。若因廢除松機，離島民眾改繞桃機往返，要多花時間和車資，秉持前述福利政策，票價該補貼更多。

受惠面最直接的是航道下受限高住在老危建築的苦主。約五七○公頃建地，從此可以推動都市更新；以及松機本身二一七公頃用地釋出後的新建地。這些因公共政策改變而增加的新財富，應該要有相當比例用之於公共，例如設立幫助離島醫療、教育和創業的專款。

要解放航道下十萬苦主，要補助百萬離島旅次，非得要靠大規模財務規畫，好取之於建設用之於公共。松機這一題真正的專業在設計出這套機制！

機場這一端的問題可以經由上述機制合理合情處置。都市這一端呢？台北市為什麼要作這樣大的改變呢？難道只是為了「解放大同和三重的天空」嗎？難道只是要再擠進百棟都更樓房？

那麼這麼大的二一七公頃究竟要做什麼？松機地居台北中心，北鄰基隆河，卻沒善用河谷景觀和風廊地利，多麼可惜。事實上基隆河自員山子分洪道廿年前完工後，大佳高灘地少見淹水，若改以生態土坡代替防水牆，兼顧防洪和景觀。遷移後的松機往北可以連結臨河的大片綠地，創造出近三百公頃的台北中央公園，幾可比美紐約中央公園。

世界名城的大公園都引進博物館區。未來的台北中央公園可以迎接苦於地狹的故宮博物院，加上配合ＡＩ巨人輝達落腳，新建半導體博物館，分別凸顯我們的歷史驕傲和今日成就。呈現首都格局，藉著大改造，向世界邀訪榮耀的台灣！

松山機場的存廢，至今都膠著在「能不能替代」這些技術事項，主管部門抱著技術，口稱專業喝斥主張者。事實上這項大計畫最重要在「為什麼」以及「減少傷害」。用工程克服能不能反而是餘事。

要提得出人類世和世界級的願景，才值得做；要從物業開發設計出補償受害者的機制，才做對了。這些最有價值的創見，都有賴從都市這一端的規畫和經營。台北市作為首都都市，提出國家新風貌，請中央各部共同完成，誰曰不宜，誰說不當？