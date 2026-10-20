福利政策不能只發錢 更要有原則

近年法國及歐洲部分國家，因退休改革、福利支出與財政緊縮等問題引發社會抗議。上周末法國各地抗議生活費高漲的示威活動，還演變成可謂近來最嚴重的都市事件之一。這些衝突背後有複雜的經濟與政治因素，卻也值得台灣警惕：當原本出於善意的制度，逐漸成為難以調整的既得利益，國家是否還有能力因應環境變化，推動必要的改革？

社會福利原本是為了彌補資本主義市場機制造成的貧富差距、保障弱勢、降低社會風險，並維持社會穩定。它不只是對弱勢的照顧，更是兼顧市場經濟與社會公平的重要制度。然一旦福利從保障基本需求，逐漸演變成政治人物爭取選票的工具，問題即不斷浮現。

福利增加時，受益者自然歡迎；但當人口結構、經濟環境或財政條件改變，需要重新調整時，原有福利卻可能被視為不可減少的既得權利，即使改革有其必要性，也可能遭遇強烈反彈。政治人物為避免得罪選民，不敢檢討既有制度，甚至持續加碼承諾；最終形成人人要求更多權利，卻愈來愈少人願意討論成本與責任的困境。

不是說社會福利愈少愈好，但問題是任何制度若缺乏合理界線、財政規畫與持續調整的能力，即使初衷良善，也可能逐漸偏離原本的目的。是故，台灣近年普發現金、擴大補助及各種福利立法，實應深入檢視。

社會討論往往集中在「人民可以領多少」、「政府到底有沒有錢」，卻較少追問，政策究竟想解決什麼問題？受益資格是否公平？是否遵守既有法律與制度原則？財源能否長期維持？又會不會將今日的利益，變成下一代的負擔？

問題不是政府花了多少錢，即使財政充裕，也不代表任何福利政策都具有合理性。若政策只要受到歡迎，就可以放寬標準、打破既有規範，公共資源的分配即可能從公平原則，逐漸淪為各方政治力量競逐的工具。

政治討論中常見一種似是而非的論述：「以前你們也這樣做，為什麼現在我們不可以？」這種說法或許可以檢驗政黨是否採取雙重標準，卻無法證明當前政策本身合理。若過去的做法是錯的，今天就應該修正，而不是以別人的錯誤，取得自己繼續犯錯的正當性。

另一值得反思的現象，是無視時間與環境的變化，以過去的政策或立場否定今天的改革。十年前合理的制度，不代表今日仍適用；過去某個政黨曾經支持的政策，也不代表今天不能重新檢討，政策本來就應隨客觀環境改變而調整。

當政治討論不再關心政策是否合理，而只剩下「你以前也做過」、「你以前不是這樣說」，民主制度即失應有的自我修正能力。民主政治不是誰承諾的福利最多，誰就最重視人民；社會公平也不是讓每個人都得到更多，而是讓公共資源的分配具有合理依據，使權利與責任取得平衡。

我們應該保障弱勢，也應讓經濟發展成果由全民合理共享；但提出政策必須接受檢驗，不能因為政治上受歡迎，就忽視公平與永續。整個社會逐漸習慣以眼前能獲得多少利益，取代對政策是非與制度原則的判斷，是社會福利永續的最大危機。危機不是政府沒有錢發福利，制度失去了原則才是危機。