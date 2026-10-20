擺盪在極端之間的民主

近年從美國年輕世代興起的「民主社會主義」思潮，到法國因物價高漲與預算削減引發的全國性抗爭，乃至美國兩黨在政治極化下的劇烈對立，均反映出一代人在傳統承諾失效後的現實焦慮。回顧近百年民主史，人類社會似乎總是在左派與右派之間不斷震盪；當某個路線走到盡頭、弊端顯現，民意便會猛然轉向另一端。

近來發生在法國的抗議活動已持續多周，事件起源於巴黎郊區高中生對師資短缺與設施破敗的不滿，並逐漸演變成全國性示威。上周末各地還連帶爆發眾多搶劫縱火情事，法國的效應甚至蔓延至鄰國，包括比利時、義大利、葡萄牙、阿爾巴尼亞、希臘與德國，都有類似的情況發生。

在台灣，民眾對「左右」的概念相對陌生，但若換成「自由派」與「保守派」，輪廓便清晰許多。粗略而言，自由派追求變革、個體權利與資源再分配；保守派則強調秩序、傳統價值與市場效率。

檢視台灣的三大核心議題，正呈現出這種複雜的拉扯：在社會價值觀（如性別與婚姻平權）上，展現出明顯向自由派移動的傾向；在經濟發展上，以資本主義的務實路線為主、社會福利的補償措施為輔；而在國家認同上，更處於高度兩極化的對立。

然社會上常見一種迷思，就是把自身支持的主張視為「唯一真理」，甚至質疑以民主機制解決爭議。民主機制正是為處理價值分歧而生；任一方都不宜將自身價值強加於人，況且，又有誰能斷言自己掌握絕對真理？

如果把社會運作比喻為一輛行駛中的汽車，自由派像是「油門」，提供前進與創新的動力；保守派則像是「煞車」，確保車輛不致在高速行駛中失控。一輛性能卓越的好車，油門與煞車缺一不可。但比油門和煞車更關鍵的，是掌握方向的路線與維持車身平穩的機制。在控制與機械系統中，有一個值得借用的概念，叫做「超調」：當系統修正過頭，就會偏離目標，甚至引發劇烈的來回擺盪。

這就像汽車的避震器若「阻尼」不足，車身遇到顛簸後便會反覆彈跳，無法迅速穩定。社會若缺乏足夠的阻尼，也會在兩個極端之間過度修正，最終導致結構疲勞，甚至崩解。今天的政治困境正是如此：掌舵者若在路線上忽左忽右、修正過度，只會讓全體乘客頭暈目眩。