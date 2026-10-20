供應鏈脫鉤 能換多少經濟安全

美中貿易戰延燒多年，關稅、科技管制與供應鏈去風險化，逐漸成為國際經貿政策的主軸。然而，最新公布數據顯示，中國大陸九月出口年增百分之卅六點三、進口成長百分之卅一，雙雙超出市場預期；其中對美出口增加百分之卅九點六，兩岸貿易總額更成長百分之四十二點六。這些數據顯示，各國雖積極推動供應鏈分流，全球產業分工與經貿依賴仍難在短期內改變。要問的是：各國為追求經濟安全付出高昂的重組成本，究竟能降低多少實質風險？

美中貿易反映出供應鏈重組的現實限制。美國近年運用關稅、投資審查及出口管制，鼓勵製造業回流並減少對中依賴，但九月中國大陸對美出口仍達四七八點八億美元，貿易順差擴大至三四○點一億美元。數十年來，中國大陸形成的龐大製造業聚落，從原料採購、零組件到生產設備，都與全球企業緊密連結。企業即使將產線移往其他國家，仍受限於當地產業配套不足，原料、零組件及設備供應依然仰賴中國大陸。加上供應商認證、製程調整及量產能力的建立均需投入時間與資本，使製造業回流受到既有產業分工與轉移成本的制約。

中國大陸出口持續擴張，也使全球供應鏈調整更加複雜。「紐時」近日指出，其年度貿易順差可能再創紀錄，前三季已達九三八一億美元。半導體、汽車及電子設備出口成長，顯示中國大陸製造業正由傳統消費品向技術密集產業延伸。隨著產業配套與供應能力持續提升，他國尋求替代來源的難度也隨之增加。同時，中國大陸產品在國際市場的競爭力增強，也將使產業補貼、產能過剩及市場准入等爭議更加突出。

面對中國大陸出口擴張及產業競爭，各國推動友岸外包、在地製造與供應鏈分流，但產能重建涉及設備投資、供應商認證及跨國管理成本。東南亞、墨西哥等地承接部分組裝業務，原料、零組件及生產設備仍依賴中國大陸；產線移往第三國後，上游供應仍多仰賴中國大陸，企業須承擔額外的跨境運輸、供應鏈協調及多地生產管理成本。

「非紅供應鏈」同樣面臨現實限制。中國大陸在稀土加工、基礎材料、機械設備、電子零組件等領域，已形成完整的產業配套，短期內難以找到兼顧價格、品質與交期的替代來源。尤其國際製造業經過長期分工，上下游供應關係高度緊密，即使企業將生產基地移往他處，部分關鍵材料與設備仍須仰賴中國大陸。若要求全面排除中國大陸來源，將增加供應鏈調整的複雜程度，也使企業面臨更高的採購成本與生產壓力。

台灣同樣面臨供應鏈重組的現實挑戰。九月對美出口年增逾一倍，對中國大陸及香港出口也成長百分之卅點二，反映ＡＩ需求帶動科技產業擴張，兩岸既有分工仍持續運作。

台灣對美出口快速成長，但原料、設備及零組件的供應來源並未同步轉移，跨國產業連結依然緊密。同時，隨著中國大陸企業加快布局東南亞等第三國市場，台商與其競合關係也延伸至海外。雙方在市場與訂單上相互競爭，在零組件供應、製造分工及產業配套上仍呈現一定程度合作。

全球供應鏈隨地緣政治加速重組，長期形成的國際分工仍難切斷。各國提高經濟安全標準，企業成本也隨之攀升。付出高昂的重組代價，能否真正降低關鍵依賴？仍有待檢驗。