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讀家觀點／高市「遵循村上談話」 對台立場改變？

聯合報／ 方怡／退休媒體工作者（美國加州）

日本首相高市早苗日前在參院預算委員會上表示，高市內閣將繼承歷代內閣立場，包括二戰日本應謙虛反省的村山談話。

一九九五年時任日本首相村山富市發表村山談話，首次以官方名義，承認日本在二戰期間的侵略與殖民統治，對亞洲各國帶來巨大的損害與痛苦，為此表達深刻的反省與由衷的歉意。

高市日前在參議院，被問及自身的歷史認知時表示，正如歷代內閣的立場，今後也將堅定不移，高市內閣也將繼承此一立場。她特別指出，這當然包含村山談話。

高市這次直接表示願意遵循村上談話，外界大感意外。高市去年底發表「台灣有事，可能構成日本的存亡危機勢態」談話，引發中國大陸反彈。

在高市發表台灣有事論前，習近平和高市在ＡＰＥＣ場合舉行雙邊峰會，習近平提及村山談話，盼日本反省侵略史，並呼籲高市政府恪守中日聯合公報；孰料一個月後，高市還是說出「日本有事，台灣有事」，大陸外交部強烈抗議，並以村山談話影片回應。

村山談話和高市的台灣有事論，並不存有絕對的必然關係；將台灣從日本歸還中華民國，在二戰時的「開羅宣言」、「波茨坦公告」都寫得很清楚，如果「台灣有事，日本有事」，是日本軍國主義復辟，違背村山談話所說的「對於二戰，日本的侵略與殖民統治，要謙虛的反省」。高市提出台灣有事論，又認同村山談話，豈不矛盾？

上月底，日本前外相岩屋毅和中國外長王毅會晤，陸方堅持要求日方撤回高市的涉台國會答辯，岩屋毅說，「在政治上存有高難度」，王毅則堅持「台灣有事論，必須由日本領導人解決」。中國外交部已在公開說明會中，直稱日本高市早苗，而不予首相的尊稱，這是外交語言的降級。

台灣有事論出來後，日本的民意基本上認為高市答詢適當，不必撤回發言。但最近日本新聞通訊調查會的調查，如中國對台動武，百分之七十七的人認為是危機，但只有百分之九點九的人贊成與美軍並肩作戰抵抗中國，百分之八十三的人不支持自衛隊直接參戰，主張完全不軍事介入的比例則有百分之卅。調查報告顯示，危機感高，並不代表自衛隊就應該出兵。

中國大陸在高市的台灣有事論發言後，呼籲民眾不要到日本旅遊，航班也減少一半；同時停止水產品進口；文化交流亦中斷；更對軍民兩用的重要物資管制出口日本，包括稀土、鎵、鍺等上千項，今年上半年日本的進口量，只有二○二四年同期的兩成，這對日本半導體及電動車的發展產生障礙。

高市在口頭上宣示，要遵循村山談話。大家都在看，她對「台灣有事」的談話是否會改變？高市的思維常有出人意表的換軌，建議賴清德政府不要緊抱親日政策，以免哪一天高市若改變立場，台灣會措手不及。

高市 對台 高市早苗

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