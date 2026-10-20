川普再背棄烏 台灣警訊

美國總統川普日前宣布，暫緩實施國會九月剛剛通過的制裁法案。該法案針對俄羅斯官員、寡頭富豪及金融機構，並授權總統對俄國能源買家課徵高額關稅。這是繼早先解除對俄國柴油出口的制裁後，又一項為了避免高油價衝擊共和黨期中選舉的措施。烏克蘭總統澤倫斯基隨後在社群媒體發文表示，川普此舉只會獎勵並鼓舞普亭。

消息一出，引發美國國會跨黨派議員譁然，眾人直指川普是在與魔鬼交易，極不負責任。川普隨後改口稱尚未做出最終決定，國務卿魯比歐則透露，川普將利用六十天，評估制裁可能對美國及全球經濟造成的衝擊，企圖掩耳盜鈴。然而，烏克蘭才是最直接的受害者，也是再度被川普出賣的國家。川普背棄烏國，檯面上已有六次，其中較嚴重者如下。

首先，川普原本信誓旦旦表示，一天內即可解決俄烏戰爭，眼看承諾無法兌現，去年二月竟當著全球媒體的面，指責烏國總統澤倫斯基已無牌可打，要他割地停戰。其次，去年八月川普與俄國總統普亭在阿拉斯加舉行峰會，討論俄烏停戰，卻將烏國排除在外。會後，川普暫停軍援烏國，並將烏國能否實現和平的責任，歸咎於澤倫斯基的選擇，因為後者拒絕割讓頓巴斯地區給俄國。

近來，烏國在無人機戰術運用及北約國家支援下，已可深入俄國打擊能源設施，削減其經濟來源。怎料，本月川普提出「能源停火」，並放寬對俄國柴油的限制，還打算豁免對相關人士與機構的制裁。此舉不僅增加俄國能源收入，削弱制裁效果，更讓俄國得以肆無忌憚地攻擊烏國，威脅東歐等地。

更糟的是，在軍事上，美國限制對烏國提供關鍵戰場情報；星盾系統的衛星通訊服務降速，也影響烏國防禦與反擊俄國的能力，尤其是無人機作戰。

川普欲藉由進口俄國柴油，暫時紓解美國高油價的民怨壓力，就像他無端發動對伊朗戰爭一樣，都是劃錯重點。全球油價高漲起因於美伊戰爭，而非已持續四年的俄烏戰爭。後者影響的地區主要是歐洲，美國不也趁著俄烏戰爭大賺歐洲的石油財嗎？

再者，距離期中選舉已不到半個月，初期進口卅萬餘噸俄國柴油，對紓解廣大美國卡車司機、牧場經營者及農民面臨的柴油漲價壓力，僅是杯水車薪，未必能夠如願。此舉無助於降低高油價與物價，對選舉的利多有限，也無形中戳破川普口中的美國黃金年代。此外，普亭可能進一步暗助伊朗，拖延美伊戰爭，好將柴油供需轉為與美國談判的武器，爭取更多在俄烏戰爭中的利益。

烏國極力捍衛主權與領土完整，令世人敬佩，卻失策地將所有賭注押在遠在九千多公里外的美國。要不是烏國原有的軍事製造基礎雄厚，與歐盟又有唇亡齒寒的關係，否則恐早已不保。

筆者相信，我國朝野政黨都親美，大部分國人也認同美國，但吾人始終認為，川普政府執政是台美關係最危險的時期，從烏克蘭一再被川普背棄，即可證明。

半導體產業是台灣現有的國際強項，也是我國對美談判的重要槓桿，應好好利用，不該成為川普與北京交易的標的。當台灣產業鏈都移往美國，國內僅剩研發中心，自然成為共軍飛彈的目標。到時候，我們還有何賭注呢？