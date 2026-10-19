普發2萬的財政幻覺與永續隱憂

受惠於人工智慧與半導體商機的強勁帶動，央行將今年度經濟成長率大幅上修至百分之十一點四八；在亮眼的數據背後，要求「全民共享紅利」的政治聲浪也隨之四起。

本月十六日，立法院在朝野激烈攻防下表決，將國民黨團提案每人普發現金二萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」逕付二讀。惟若攤開國家資產負債表的真實帳本，並回歸憲法第七十條與財政紀律的立法精神，這場皆大歡喜的全民現金大放送，實則是一場透支未來財政裕度、甚至僭越憲政分際的財政幻覺。

探討此案的法理正當性，應先回歸憲政精神與財政紀律。憲法第七十條明定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」其核心精神在於維持行政與立法間的預算權責分立，確保國家財政不因過度擴張而失衡。預算法第九十一條亦規範：「立法委員所提法律案大幅增加歲出時，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。」

在野黨以提出特別條例、表決逕付二讀的方式推動全民普發現金二萬元。儘管草案中載明以移用以前年度歲計賸餘與舉借債務作為財源，但此種由立法權逾矩干預國家資源分配，甚至明文排除「預算法第廿三條舉借債務收入不得充經常支出」之原則及「公共債務法第五條第七項之年度舉債限制」，實質上已剝奪了行政院的預算規畫權。這不僅繞過憲法第七十條的憲政分際，更從根本動搖了國家財政紀律的制度防線。

根據內政部最新戶籍統計，截至一一五年九月底，我國總人口數約為二三二一萬人。若以此基準保守估算，每人普發二萬元，整體財政支出規模將高達四六四二億元以上。然攤開政府的真實帳本，審計部審定一一四年度中央政府總決算之累計賸餘，雖高達五四五一億元；但若進一步扣除「中央政府新式戰機採購特別預算」及「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，分別於一一五年度及一一六年度執行期滿、決算後之可能移用數，實質累計賸餘裕度恐將面臨大幅限縮。

更須警惕的是，儘管受惠於ＡＩ等新興科技商機，央行於九月理監事會議中，將本年度經濟成長率大幅上修；但亦示警，受限於基期墊高與國際政經變數，明年經濟成長預估將大幅放緩至百分之五點八二。

從總體經濟與稅收的連動邏輯來看，成長動能趨緩，意味著企業獲利的超額爆發期將逐步收斂，股市交投也將回歸常態。倘屆時營所稅與證交稅等主力稅收，未能再締造巨額的「較預算數超徵」，則目前既有特別預算執行期滿、決算後僅存的累計賸餘，即是國家因應未來突發經濟震盪、地緣衝突、重大災變的最後防線與關鍵利器，實不宜視為短視的政策紅利，未經整體財政規畫即任意分放。

財政為庶政之母，財政健全乃國家根基；將數千億資金「齊頭式平等」普發，既無法精準對焦中低收入戶的真實困境，更排擠重大公共建設與長期資本累積，實質上是跨世代的資源錯置。面對未來政經局勢的詭譎多變，期盼朝野立委能回歸財政理性與憲政分際，堅守財政紀律的底線，才是對台灣永續發展負責。