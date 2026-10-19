錢潮之後，誰為通膨埋單？

普發現金、軍公教調薪與兒少津貼接連推進。這些政策目的各異，卻都可能影響家庭所得、消費需求與財政支出。這些措施究竟能帶動內需、共享經濟成長；還是可能推升物價，進而迫使央行升息，讓房市與股市面臨重新估值？這是台灣不應忽視的總體經濟課題。

從凱因斯總體經濟學來看，關鍵在於「邊際消費傾向」。民眾新增一元所得，有多少會轉化為消費？若資金用於儲蓄或償還貸款，刺激內需的效果較有限；若流向餐飲、旅遊與零售服務，則可能擴大總需求。當需求成長超過供給能力，物價上漲的壓力便會浮現。

然而，增加所得不等於通膨必然發生。若企業能同步增加產出，新增需求可以帶動經濟成長；反之，住宅、托育及服務業供給若短期難以擴張，新增消費就可能推高價格。軍公教加薪也可能透過薪資示範效果影響民間薪資協商；若薪資成長超過生產力提升，企業將成本轉嫁給消費者的可能性便會增加。

因此，判斷通膨風險，不能只看政府發了多少錢，而應觀察核心物價、服務價格、薪資成長與產能利用情形。一次性現金發放與長期補貼同時推進，效果尤其值得關注。

央行目前維持重貼現率百分之二，並未因國際利率變動而機械式跟進。若國內需求持續強於供給、通膨預期升高，再加上國際能源價格上漲或新台幣貶值推升進口成本，央行便可能面臨更大的緊縮壓力，升息也將成為抑制需求、穩定物價的政策選項。

一旦利率上升，房市與股市便可能面臨資產重新估值。房貸成本增加將降低部分家庭的購屋能力，也使投資人重新計算租金收益與持有成本，進而帶來交易量縮減、議價空間擴大及區域價格分化；利率提高不僅增加企業融資成本，也會提高未來獲利的折現率，使市場重新檢視股票估值；即使半導體與ＡＩ產業仍具成長動能，高估值股票仍可能面臨修正。

不過，利率並非決定資產價格的唯一因素，企業獲利、產業前景與市場預期同樣重要。升息可能引發重新定價，卻不代表房市與股市必然全面下跌。

普發現金有助分享經濟成果，軍公教加薪能改善所得，兒少津貼回應少子女化與家庭照顧需求。現金發放主要是單次支出，軍公教調薪則可能持續增加人事成本，兒少成長津貼更涉及長期、規模可觀的財政承諾。這些政策不應只因可能產生通膨就被否定，但也不能忽略其財政成本與累積需求效果。

政府應審慎評估財源、消費乘數及長期支出承諾，避免需求刺激超過供給擴張的速度；央行則應持續監測核心通膨、薪資與生產力、匯率及金融市場條件。

真正值得台灣警惕的，不是發錢、加薪或補貼本身，而是新增所得推升需求、供給未能同步增加，最後又必須透過較高利率抑制通膨時，民眾可能一方面獲得現金補貼、加薪與育兒津貼，另一方面卻承受更高的房貸成本與資產價格波動。

經濟政策的難題，從來不是如何把錢送進人民口袋，而是如何讓所得成長、供給擴張與物價穩定彼此配合。台灣在分享經濟成長成果之際，更應確保這份成果不被通膨侵蝕，也不因資金成本上升而引發不必要的金融震盪。